Confira os resultados das loterias da Caixa desta segunda [05/04/21]

Confira os resultados das loterias da Caixa sorteados hoje, segunda-feira, dia 05 de abril. As modalidades são: Lotofácil, concurso 2198; Quina, concurso 5532; e Super Sete, concurso 75. Acompanhe os números em tempo real.

Resultados das loterias da Caixa

Os resultados das Loterias Caixa serão sorteados no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Os apostadores conseguem conferir ao vivo as dezenas por meio do canal Caixa do YouTube ou página Loterias Caixa do Facebook.

Resultado da Lotofácil 2198

O apostador que acertar o resultado da Lotofácil 2198 pode ganhar a bolada acumulada de R$ 3 milhões. Também fatura prêmio na modalidade quem fizer 11, 12, 13 ou 14 acertos.

Confira as dezenas: 01-04-05-07-09-11-12-13-15-17-18-20-21-22-23.

Como ganhar na Lotofácil sem depender apenas da sorte

Resultado da Quina 5532

A aposta que acertar o resultado da Quina 5532 pode ganhar o prêmio de R$ 700 mil. Ganha prêmio também quem acertar também quatro, três ou dois números.

Confira as dezenas: 12-16-19-20-68.

Resultado do Super Sete 75

O resultado do Super Sete 75 foi sorteado às 15h e o prêmio do concurso estava estimado em R$ 4,8 milhões. De acordo com as Loterias Caixa, nenhuma aposta acertou as dezenas e o prêmio acumulou para R$ 5,1 milhões.

Confira as dezenas sorteadas: 3-8-6-9-2-8-8.

1ª coluna – 3

2ª coluna – 8

3ª coluna – 6

4ª coluna – 9

5ª coluna – 2

6ª coluna – 8

7ª coluna – 8

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 1.332,78 em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.