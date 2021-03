Lotofácil e mais: veja os resultados das Loterias Caixa de hoje – 30/03/21

Confira os resultados das Loterias Caixa desta terça-feira (30) e saiba se faturou prêmio em alguma modalidade. As loterias sorteadas hoje são: Lotofácil, concurso 2194; Quina, concurso 5528; Lotomania, concurso 2165; Timemania, concurso 1619; e Dia de Sorte concurso 437.

Os vídeo dos sorteios fica disponível no canal Caixa do Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Lotofácil concurso 2194 – resultados das loterias Caixa

O sorteio da Lotofácil, concurso 2194, tem prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar todas as dezenas.

Quina concurso 5528

O resultado da Quina, concurso 5528, modalidade das Loterias Caixa, pode fazer mais um milionário com o prêmio de R$ 9,7 milhões do concurso.

Lotomania concurso 2163

A Mega-Sena concurso 2165 tem o prêmio acumulado de R$ 2,9 milhões para quem acertar os 20 números sorteados.

Timemania concurso 1619 – resultados das loterias Caixa

Já o concurso 1619 da Timemania tem prêmio estimado de R$ 950 mil. A modalidade também premiará um time do coração.

Dia de sorte concurso 437

O Dia de Sorte, concurso 437, tem o prêmio acumulado de R$ 900 mil e o valor pode sair para o jogador que acertar as sete dezenas.

Como receber os prêmios dos resultados das Loterias Caixa?

O apostador que faturou prêmio de até R$ 1.332,78 pode receber o valor em lotéricas ou agências da Caixa. Para prêmios maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das Loterias Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

Todos os sorteios são realizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitidos ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.