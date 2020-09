Mega, Quina, Federal e mais: veja os resultados das loterias Caixa (5/9)

O sorteio das Loterias Caixa ocorre a partir das 20h deste sábado (5/9) no Espaço Loterias Caixa , no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Confira a seguir os resultados das loterias Caixa (5/9). Você pode ser o próximo sortudo. Assim, são sete loterias: concurso 2.296 da Mega-Sena; concurso 1533 da Timemania; Loteria Federal concurso 5487; Dupla Sena concurso 2127; Dia de Sorte concurso 352; Quina concurso 5339.

Mega-Sena – resultados das loterias Caixa (5/9)

O concurso 2.296 da Mega-Sena – que está acumulada – paga um prêmio de R$ 95 milhões para quem acertar os seis números da dezena. Veja os números sorteados: 29-06-36-59-21-01

Timemania

Já o concurso 1533 da Timemania tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, e também premiará um time do coração.

Os números sorteados foram: 34-41-75-60-70-17-01

Time do coração: São Raimundo/AM

Federal

Confira as extrações da Loteria Federal concurso 5487 , que pode pagar um prêmio de R$ 500 mil neste sábado (05).

Dupla-sena

A Dupla Sena concurso 2127 pode pagar prêmio de R$ 4,3 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio. Veja o resultado:

1º sorteio 32-14-01-24-08-44

2º sorteio 44-27-13-11-17-34

Dia de sorte – resultados das loterias Caixa (5/9)

Números sorteados: 05-11-18-22-12-26-15 Mês da Sorte: Agosto

Quina – resultados das loterias Caixa (5/9)

A Quina concurso 5339 prevê um prêmio de R$ 5,3 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas.

Números sorteados: 65-59-01-28-29