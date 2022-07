As Loterias Caixa podem pagar mais de R$ 67 milhões aos ganhadores dos concursos que serão sorteados no sábado

Confira todos os resultados das loterias da Caixa sorteados neste sábado, dia 9 de julho, a partir das 20h (horário de Brasília). Os apostadores podem ganhar prêmios nas modalidades: Lotofácil, concurso 2568; Quina, concurso 5893; Timemania, concurso 1806; Dupla Sena, concurso 2389; Mais Milionária, concurso 007; ; e Dia de Sorte, concurso 627. Confira os números de cada loteria em tempo real.

Os resultados das Loterias Caixa são sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado Mais Milionária concurso 007

A +Milionária realiza seu sétimo concurso neste sábado (09/07) com prêmio estimado de R$ 10 milhões.

Resultado Timemania – Resultados das loterias da Caixa

A Timemania 1806 sorteia pelaos resultados das loterias da Caixa o prêmio acumulado de R$ 47 milhões. Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 303,7 mil de rendimento no primeiro mês.

Resultado Mega-Sena

A Mega-Sena 2499 pode pagar R$ 3 milhões neste sábado (09/07). Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 18,4 mil de rendimento no primeiro mês.

Resultado Lotofácil

A Lotofácil 2568 pode pagar R$ 4 milhões nesse sábado.

Resultado Quina – Resultados das loterias da Caixa

A Quina 5893 pode pagar R$ 1,5 milhão nesse sábado.

Resultado Dupla Sena

A Dupla Sena 2389 tem estimativa de prêmio de R$ 950.000,00.

Resultado da Dia de Sorte – Resultados das loterias da Caixa

O Dia de Sorte 627 pode entregar um prêmio de R$ 950 mil.

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 1.332,78 em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

