Confira os resultados das Loterias da Caixa de hoje – 11/03/2021

Nesta quinta-feira, dia 11 de março, os resultados das Loterias Caixa podem pagar prêmios milionários. Serão sorteadas as seguintes modalidades hoje: Lotofácil 2178, Quina 5512, Dia de Sorte 429, Dupla Sena 2206 e Timemania 1611.

É possível assistir a transmissão dos resultados das Loterias da Caixa ao vivo pelo canal no Youtube da Caixa, a partir das 20 horas.

Resultado da Quina 5512

Um dos resultados mais esperados desta quinta-feira (11), a Quina 5512 está com prêmio acumulado em R$ 8,5 milhões.

Confira o resultado da Quina 5512. As dezenas sorteadas foram: 11 – 20 – 22 – 24 – 34

Resultado da Timemania 1611

Os apaixonados por futebol ansiosos para conferir o resultado da Timemania 1611, que pode pagar R$ 3,6 milhões.

Os números do resultado da Timemania 1611 foram: 07 – 38 – 20 – 29 – 39 – 17 – 28. Time do coração: São Raimundo (AM).

Resultado da Lotofácil 2178

O resultado da Lotofácil 2178, a loteria mais fácil do Brasil, pode entregar um prêmio de R$ 1,5 milhão hoje.

Veja o resultado da Lotofácil 2178. Os números sorteados foram: 22 – 17 – 08 – 05 – 20 – 15 – 24 – 13 – 02 – 11 – 14 – 09 – 19 – 23 -18

Resultado do Dia de Sorte 429

Hoje pode ser o Dia de Sorte de diversos apostadores. Para ter a chance de levar de R$ 1,1 milhão previsto para a modalidade, basta acertar todas as dezenas.

Os números sorteados foram: 17 – 27 – 15 – 08 – 23 – 19 – 31. Mês da sorte: setembro.

Resultado da Dupla Sena 2206

A Dupla Sena 2206 pode entregar R$ 1,5 milhão na faixa principal, que é a do primeiro sorteio.

Resultado da Dupla Sena concurso 2206:

Primeiro sorteio: 09 – 13 – 29 – 35 – 05 – 34

Segundo sorteio: 31 – 10 – 45 – 41 – 47 – 06

Para ficar ligado em todos os resultados e principais informações sobre as Loterias Caixa, acesse a página de Loterias do DCI. Por lá é possível ficar por dentro dos concursos, resultados dos jogos e também de todas as novidades sobre os próximos sorteios.