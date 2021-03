Mega, Quina e Federal: resultados das Loterias da Caixa (3/3)

Confira a seguir os resultados das loterias da Caixa, hoje, quarta-feira (3/3). Você pode ser o próximo sortudo. Assim, são sete loterias: Mega-Sena concurso 2349; Lotofácil concurso 2171; Quina concurso 5505; Loteria Federal concurso 5543 e Super Sete concurso 62.

Resultados das loterias da Caixa

Lotofácil 2171

O sorteio da Lotofácil 2171 pode pagar um prêmio acumulado de R$ 7 milhões na faixa principal de hoje. O jogo está acumulado há dois concursos.

Confira, logo mais, as dezenas premiadas hoje.

Mega-Sena 2349

A Mega-Sena 2349 tem um super prêmio de R$ 2,5 milhões previsto para a faixa principal do jogo.

Veja, em breve, quais são as dezenas do jogo de hoje.

Quina 5505 – Resultados das loterias da Caixa

O sorteio da Quina 5505 de hoje pode entregar um prêmio de R$ 700 mil para quem acertar os números premiados.

Confira as dezenas sorteadas hoje por aqui.

Loteria Federal 5543

A faixa principal da Loteria Federal 5543 pode pagar o prêmio regular de R$ 500 mil para quem tiver o bilhete premiado de hoje.

Em breve, a lista de bilhetes premiados no sorteio de hoje será divulgada aqui.

Super Sete 62

O jogo do Super Sete 62 está com um prêmio acumulado de R$ 2,5 milhões para quem acertar as sete colunas de hoje.

Os números sorteados hoje foram 3 – 3 – 3 – 0 – 4 – 7 – 8

Como receber os prêmios dos Resultados das loterias da Caixa?

O resgate dos prêmios líquidos (R$ 1.332,78) das Loterias Caixa pode ser feito em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. No caso do prêmio ser maior do que o valor proposto, o repasse só pode ser feito nas agências do banco.

É necessário apresentar o documento de identidade original com CPF e o bilhete de aposta original e premiado. Os valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em uma agência da CAIXA.