O Baú da Felicidade é muito conhecido pelo público que acompanha o Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do país. A empresa existe há mais de 60 anos e, desde então, já premiou milhares de pessoas.

A Jequiti, em parceria com o Grupo Silvio Santos, trouxe o Carnê do Baú da Felicidade Jequiti. Após o pagamento de todas as parcelas do carnê, uma quantia maior do que foi gasto pode ser resgata em perfumes e/ ou cosméticos.

Além de pagar menos para adquirir produtos Jequiti, o cliente ainda concorre a sorteios para participar de programas do SBT. O jogador pode ganhar prêmios de até R$ 1 milhão de reais.

Como funciona o Carnê do Baú da Felicidade?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Carnê do Baú da Felicidade custa ao todo R$ 180, dividido em 12 parcelas de R$ 15. Quando o carnê é quitado, o cliente recebe uma caixa azul com perfumes ou cosméticos da Jequiti, à sua escolha, no valor de R$ 200.

Para adquirir, o cliente pode solicitar o carnê azul no site do Baú (http://bau.jequiti.com.br) ou pelo telefone (0800 545 2121) e receber pelo Correios sem custo. Em lotéricas, agências dos Correios ou com os consultores Jequiti, para obter o carnê, só mediante o pagamento da primeira parcela.

A cada prestação paga, o cliente tem direito a dois cupons para concorrer a sorteios e participar dos programas: Cupom Premiado do Baú, Bolsa Família, Pra ganhar é só rodar e Pião da Casa Própria. As exibições são feitas diariamente.

Os cupons já vão impressos no próprio carnê para preenchimento e deposito em casas lotéricas, Lojas Pernambucanas ou agências dos Correios.

Como cadastrar o carnê do Baú da Felicidade?

Assim que o carnê for adquirido, será necessário fazer o cadastro dos dados do cliente no site do Baú, pelo telefone (0800 718 9700) ou aplicativo do Baú. Para quem prefere fazer por meios mais simples, basta preencher o cadastro no carnê e enviar pela Caixa Postal: 05909-960.

Caso já tenha algum cadastrado no Baú e comprou outro carnê, basta vincular o novo ao seu CPF por meio do site ou pelo telefone (0800 718 9700).

É importante que o cadastro seja feito pois é ele que valida a participação do cliente em algum programa – caso o mesmo seja sorteado.

Onde pagar o carnê azul?

O Carnê do Baú da Felicidade Jequiti pode ser pago em casas lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, nos Correios ou com o cartão de crédito.

Caso a parcela não seja paga até o dia de vencimento, não serão cobrados juros ou multas. Portanto, a situação poderá ser regularizada a qualquer momento.

Contudo, para participar dos programas e ganhar ganhar prêmios o cliente deverá ter o carnê em dia.

Como pagar o carnê do Baú da Felicidade com cartão de crédito?

Para pagar o Carnê do Baú da Felicidade Jequiti com o cartão de crédito, o cliente deverá acessar o site do Baú (http://www.bau.jequiti.com.br). Na parte superior direita, clicar em “Pagar Carnês”.

Se o cliente ainda não tiver cadastro no site, será preciso criar um para conseguir concluir o pagamento. Após feito isso, o usuário pode optar por agendar ou não os pagamentos das parcelas.

Como resgatar a caixa azul com os produtos Jequiti?

Quando as 12 parcelas do carnê forem quitadas, o resgate da caixa azul com os produtos Jequiti poderão ser solicitados pelo site do Baú ou no telefone 0800 718 9700.

No site do Baú, o cliente deverá selecionar a opção “Resgate Produtos” na parte superior direita. Na página que será aberta em seguida, deverá colocar seu CPF e senha para fazer o resgate.

Além disso, antes de acessar o resgate, pode conferir o catálogo de produtos da Jequiti e decidir quais serão escolhidos. Após o pagamento de todas as parcelas do carnê, a caixa azul é enviada sem custo de frete.

Como entrar em contato com o Baú da Felicidade?

Para entrar em contato com o Baú da Felicidade, existem diversas maneiras. O contato pode ser feito tanto por telefone, quanto por meio eletrônico.

Central de Atendimento do Baú de telefones fixos: 0800 718 9700;

Central de Atendimento do Baú de celulares: 4004-3846;

Para solicitar um carnê do Baú da Felicidade Jequiti: 0800 545 2121;

Autoatendimento no WhatsApp Baú da Felicidade: (11) 97696-3019;

Para resgatar a caixa azul ou cadastrar os dados: 0800 718 9700;

Aplicativo Baú (baixar na Play store);