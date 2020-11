Sorteio da Loteria Federal 5511 de hoje pode pagar prêmio de R$ 500 mil; veja como apostar

O sorteio da Loteria Federal 5511 pode pagar na quarta-feira, dia 4 de novembro, um prêmio de R$ 500 mil. O próximo sorteio da Federal será realizado às 19h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Saiba como melhorar suas chances.

O público pode acompanhar a transmissão do sorteio pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e no canal Caixa no Youtube .

Como apostar na Loteria Federal 5511?

Para conseguir ganhar o prêmio principal da loteria Federal 5511 , o apostador precisa comprar um bilhete da modalidade até às 18h desta quarta, 4 de novembro, nas casas lotéricas ou com um vendedor ambulante. Não é possível criar uma combinação de números, como nas demais loterias, pois os bilhetes são impressos com antecedência.

No momento da compra, você pode escolher qual bilhete vai apostar. Nesse sentido, é possível escolher qual é a combinação de números que você acredita ser a premiada.

Quanto custa apostar na Loteria Federal 5511?

O prêmio pode ser dividido por até 10 ganhadores, já o que o bilhete da Federal possui 10 frações e o valor é dividido de acordo com a quantidade de frações que cada apostador comprou. Cada fração custa R$ 3. Veja no site oficial as regras deste jogo.

Chance de acertar na Loteria Federal

A princípio, a probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal 5511 e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Contudo, na Milionária Federal e no Especial de Natal essa chance aumenta para uma em 90 mil.

Probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal

Com a aposta simples, a probabilidade do apostador acertar os cinco números do resultado da Loteria Federal de ontem é de uma em 24.040.016. Todavia, na aposta com 15 números, essa chance vai para 8.005.

A probabilidade um bilhete acertar o resultado da Loteria Federal é de uma em 100 mil. Já na Milionária Federal a chance é de uma em 90 mil, segundo a Caixa. Ou seja, existem diversas possibilidades de ganhar na Federal.

Resultado do último sorteio

O último sorteio foi realizado em 31 de outubro e os bilhetes premiados da Federal concurso 5510 foram:

1º PRÊMIO: 032752- R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 002821- R$ 27.000,00

3º PRÊMIO: 055415- R$ 24.000,00

4º PRÊMIO: 018658- R$ 19.000,00