Resultado da Tele Sena de Carnaval 2021 (14/02); veja os números

O primeiro sorteio que forma o resultado da Tele Sena de Carnaval 2021 ocorre neste domingo, dia 14, a partir das 19h45. As dezenas da sorte são dos quadro “Mais e Menos Pontos” e do “Domingão da Sorte” – quadro da Tele Sena completa.

A transmissão do sorteio será feita ao vivo no canal do SBT. Ao todo, os quadros podem entregar R$ 2,150 milhões em prêmios.

Além disso, sete combinações da sorte da promoção Todo Dia, que entrega 50 prêmios de R$ 1 mil diariamente na Tele Sena de Carnaval 2021 também já foram sorteadas.

Resultado da Tele Sena de Carnaval 2021

Confira aqui o resultado da Tele Sena de Carnaval 2021 do quadro “Mais Pontos” e “Menos Pontos” a partir das 19h45.

Números sorteados na Tele Sena completa

Veja aqui o resultado do primeiro quadro da Tele Sena completa de Carnaval 2021 a partir das 19h45.

Prêmio Todo Dia da Tele Sena

Antes de tudo, na edição da Tele Sena de Carnaval 2021, a grande novidade é o prêmio Todo Dia. Por 34 dias a promoção vai entregar 50 prêmios de R$ 1 mil para o dono do título que tiver a combinação da sorte correspondente.

Confira o resultado das combinações sorteadas que entregaram prêmios de R$ 1 mil:

1ª semana

08/02 – J7537

09/02 – G3439

10/02 – H8636

11/02 – J1173

12/02 – A2766

13/02 – N9287

14/02 – G8175

Como receber o prêmio da Tele Sena de Carnaval 2021?

O apostador premiado na Tele Sena de Carnaval 2021 deverá entrar em contato direto com a Central de Atendimento pela internet (https://lidercap.custhelp.com/app/ask) ou por telefone.

A Central de Atendimento fará contato informando os próximos passos para resgatar o prêmio. Via telefone, basta ligar para o número gratuito 08007010319 e informar o número da Tele Sena premiada.

Feito isso, em seguida, informe também os dados pessoais do ganhador da Tele Sena de Carnaval 2021. Para conseguir fazer o resgate, além da Tele Sena, o apostador deverá ter em mãos: RG, CPF e comprovante de endereço.