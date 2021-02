Tele Sena de Carnaval 2021: saiba quais são as novidades da edição

A segunda edição do título de capitalização mais conhecido do país, Tele Sena de Carnaval 2021, já foi lançada e pode entregar até R$ 4,5 milhões em prêmios. O primeiro sorteio do quadro Mais e Menos Pontos está previsto para este domingo, dia 14, e contará com transmissão ao vivo no canal do SBT.

A grande novidade da cartela, são os prêmios diários que vão entregar 50 prêmios de R$ 1 mil durante 34 dias. Ou seja, por dia, 50 apostadores ganharão R$ 1 mil.

Já o Domingo da Sorte, que foi a novidade da edição passada, continua na Tele Sena de Carnaval 2021. Nessa promoção, a cada domingo serão sorteadas dezenas do quadro Tele Sena Completa – totalizando cinco.

Na raspadinha do Ganhe Já, os prêmios da vez são: dois carros, no valor de R$ 120 mil; um carro, no valor de R$ 60 mil; duas motos, no valor de R$ 30 mil; uma moto, no valor de 15 mil; R$ 10 mil; R$ 5 mil; e R$ 500.

Prêmio Todo Dia da Tele Sena de Carnaval 2021

Os sorteios do prêmio Todo Dia da Tele Sena de Carnaval 2021 já começaram. Dentro da cartela, está a Combinação da Sorte, formada por letra, de A a N, e números, de 0 a 9.

Cada combinação está impressa em 50 títulos de capitalização. Dessa forma, apenas um sorteio será realizado por dia para premiar as 50 apostas que contenham a combinação idêntica.

As datas de sorteio do prêmio Todo Dia são:

Do dia 08 ao 28 de fevereiro;

Do dia 01 a 13 de março;

Como ganhar no quadro Mais e Menos Pontos da Tele Sena?

Na cartela da Tele Sena de Carnaval 2021 possui um quadro de Mais e Menos Pontos. Ao longo de cinco domingos, cinco dezenas são sorteadas em cada.

Quem marcar Menos Pontos, ganha R$ 600 mil. Já o acertador do Mais Pontos fatura R$ 800 mil.

Entretanto, se mais de uma pessoa ganhar em uma dessas categorias, o valor será dividido igualmente. Veja as datas dos sorteios:

1º sorteio – 14/02

2º sorteio – 21/02

3º sorteio – 28/02

4º sorteio – 07/03

5º sorteio – 14/03

Como funciona o Domingão da Sorte da Tele Sena de Carnaval 2021?

O domingão da Sorte da Tele Sena de Carnaval 2021, vai funcionar da seguinte maneira: a cada domingo, serão sorteadas dezenas de um quadro da Tele Sena Completa.

A cartela é composta por cinco quadros, cada um com uma data de sorteio diferente. Dessa forma, apenas será válido no domingo, o quadro que tiver a data correspondente.

O prêmio para quem conseguir preencher as 20 dezenas é de R$ 150 mil por domingo. Se mais de uma cartela marcar os números também, o valor será distribuído igualmente entre os acertadores.

Confira as datas dos sorteios do Domingão da Sorte:

1º sorteio – 14/02

2º sorteio – 21/02

3º sorteio – 28/02

4º sorteio – 07/03

5º sorteio – 14/03

Como cadastrar a Tele Sena?

Após comprar a Tele Sena de Carnaval 2021, primeiramente, o apostador deve acessar o site da Tele Sena (www.telesena.com.br) para cadastrar o título. Em seguida, deverá clicar na opção “cadastrar Tele Sena” que fica na parte superior direita.

O cliente será direcionado para outra página onde preencherá os dados da cartela de acordo com os respectivos campos. Em “próximo passo” deverá acessar seu cadastro no portal ou, se não tiver, criar uma conta.

Qual é a chance de ganhar na Tele Sena?

A chance de ganhar na Tele Sena de Carnaval 2021 varia de acordo com as promoções da edição. Nesta série, foram impressas 7 milhões de cartelas, portanto, são sete milhões de apostadores.

Ganhe Já – a probabilidade de ganhar é, assim, de 765 em 7 milhões;

Prêmio Todo Dia – a probabilidade de ganhar é, assim, de 1,7 mil em 7 milhões;

Mais Pontos – a probabilidade de ganhar é, assim, de uma em 7 milhões;

Menos Pontos – a probabilidade de ganhar é, assim, de uma em 7 milhões;

Domingo da Sorte – a probabilidade de ganhar é, assim, de 5 em 7 milhões;

Como receber o prêmio da Tele Sena de Carnaval 2021?

Se o apostador for contemplado com um dos prêmios da Tele Sena de Carnaval 2021 deverá entrar em contato pelo telefone 0800 7010319. Para fazer o resgate, além da Tele Sena, deverá ter em mãos: RG, CPF e comprovante de endereço.

Onde comprar a Tele Sena?

A Tele Sena de Carnaval 2021 pode ser adquirida por R$ 12 em casas lotéricas, agências dos Correios ou pelo site (www.telesena.com.br).