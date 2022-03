Resultado da Tele Sena de Carnaval 2022 hoje, domingo (13/03)

O sorteio do resultado da Tele Sena de Carnaval 2022 é transmitido ao vivo no SBT

Neste domingo, 13 de março, será divulgado o resultado da Tele Sena de Carnaval 2022 a partir das 19h45 (horário de Brasília). As dezenas são as últimas sorteadas na edição dos quadros Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Resultado Tele Sena de Carnaval 2022

Veja quais os números do quadro Mais e Menos Pontos da Tele Sena de Carnaval 2022 e se marcou algum número. Para ganhar prêmio, os apostadores precisam acertar a maior ou menor quantidade de dezenas.

1º sorteio – 13/02/22: 15 16 23 31 33

2º sorteio – 20/02/22: 04 07 17 22 32

3º sorteio – 27/02/22: 09 11 28 36 44

4º sorteio – 06/03/22: 02 08 14 29 34

5º sorteio – 13/03/22: 01 03 21 30 37

No Mais Pontos o valor é de R$ 600 mil e no Menos Pontos é de R$ 400 mil.

MAIS E MENOS PONTOS – TODOS OS NÚMEROS SORTEADOS

01 02 03 04 07 08 09 11 14 15 16 17 21 22 23 28 29 30 31 32 33 34 36 37 44

Resultado da Tele Sena completa semanal

O apostador que marcar o resultado da Tele Sena Completa de Carnaval 2022 pode ganhar uma casa de R$ 300 mil, um carro SUV de R$ 200 mil e um automóvel popular no valor de R$ 70 mil.

1º sorteio – 13/02/22: 52 53 55 57 58 59 61 62 63 64 65 67 70 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 86.

2º sorteio – 20/02/22: 50 51 53 54 56 57 58 60 61 62 63 68 69 70 71 72 75 76 80 81 82 84 85 86.

3º sorteio – 27/02/22: 51 55 57 59 60 61 62 64 66 67 69 71 72 73 74 78 81 82 84 85 86.

4º sorteio – 06/03/22: 51 52 53 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 70 74 75 76 78 79 82 83 84 85

5º sorteio – 13/03/22: 50 51 54 57 58 59 60 61 63 64 65 67 68 69 70 72 75 76 79 80 82 83 84 86

Como funciona a edição de Carnaval?

Ao comprar a Tele Sena o apostador precisa cadastrar a cartela no site (www.telesena.com.br). Nesta edição as promoções são: Ganhe Já, Mais Pontos e Menos Pontos, Tele Sena Completa e Folia de Prêmios Regionais.

Os prêmios do Ganhe Já são instantâneos e o dono do título pode faturar quantias de R$ 15 a R$ 100 mil. No Folia de Prêmios serão sorteadas cinco pessoas todo sábado uma de cada região para ganhar R$ 5 mil.

Quem tiver uma cartela premiada no resultado da Tele Sena de Carnaval deverá entrar em contato com a empresa para fazer o resgate. O contato pode ser feito por meio da Central de Atendimento no site da Tele Sena ou por telefone (0800 701 0319 ou 11 3188-5090).

