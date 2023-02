Onde assistir o desfile das escolas de samba hoje, sexta-feira (17/02)

O desfile das escolas de samba de São Paulo começam nesta sexta-feira, 17, com transmissão pela Globo e internet. Com ordem definida por sorteio, sete agremiações passam pelo Sambódromo do Anhembi a partir das 23h de hoje. Amanhã, mais sete entram na avenida para disputar o título.

Onde assistir o desfile de São Paulo 2023?

O desfile das escolas de samba de São Paulo são transmitidos pelo canal aberto da TV Globo e também pela internet. O sinal é disponibilizado gratuitamente mediante cadastro no Globoplay.

A Rede Globo transmite os desfiles da capital paulista e do Rio de Janeiro nos dias 17, 18, 19 e 20 de fevereiro. A emissora também exibirá ao vivo a apuração dos resultados dos desfiles. Bata sintonizar no canal aberto da Globo no horário indicado para acompanhar.

O G1 e o Globoplay transmitem gratuitamente os desfiles de ambas as capitais todos os dias.

Assistir ao desfile das escolas de samba pela internet

G1: acesse a página Carnaval 2023 do G1 e clique em cima do player disponibilizado no horário do evento. Em poucos segundos, a transmissão irá começar.

Globoplay: a plataforma solicita um cadastro gratuito para disponibilizar o sinal da Globo.

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou celular. Se preferir, baixa o aplicativo disponível para iOS e Android.

2- Clique no canto superior direito para entrar na plataforma ou se registrar. Se você já tem uma conta Globo.com, insira o e-mail e a senha cadastrada anteriormente. Também é possível fazer login usando contas do Facebook e Google.

3- Se você não for cadastrado, insira os dados solicitados pela plataforma, como nome completo, data de nascimento, gênero, cidade de residência, e-mail e crie uma senha. Também é necessário aceitar os termos de uso e política de privacidade.

4- Concluída a etapa do cadastro, retorne para a página inicial e clique em 'Agora na TV'. A transmissão será iniciada em poucos segundos. O registro Globo.com pode ser usado para assistir a todos os dias do desfile das escolas de samba; só é necessário se cadastrar uma vez.

Ordem e horário do desfile de carnaval 2023 SP

Na capital paulista, o desfile de carnaval 2023 SP será realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro, sexta-feira e sábado, no Sambódromo do Anhembi.

Sexta-feira, 17 de fevereiro | desfile das escolas de samba

1ª - Independente Tricolor, às 23h15

2ª - Acadêmicos do Tatuapé, às 0h20

3ª - Barroca Zona Sul, às 01h25

4ª - Unidos de Vila Maria, às 02h30

5ª - Rosas de Ouro, às 03h35

6ª - Tom Maior, às 04h40

7ª - Gaviões da Fiel, às 05h45

Sábado, 18 de fevereiro | desfile das escolas de samba

1ª - Estrela do Terceiro Milênio, às 22h30

2ª - Acadêmicos do Tucuruvi, às 23h35

3ª - Mancha Verde, às 0h40

4ª - Império de Casa Verde, às 01h45

5ª - Mocidade Alegre, às 02h50

6ª - Águia de Ouro, às 03h55

7ª - Dragões da Real, às 05h

Como são julgadas as apresentações

Confira quais são os nove quesitos avaliados no desfile de carnaval 2022 SP:

Harmonia: São avaliados o entrosamento do canto dos componentes com o ritmo proposto pela bateria e a clareza na audição do canto de cada uma das alas da escola, em todos os trechos do samba, respeitadas as exceções previstas nas alas especiais (que incluem a Comissão de Frente e os casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira).

São avaliados o entrosamento do canto dos componentes com o ritmo proposto pela bateria e a clareza na audição do canto de cada uma das alas da escola, em todos os trechos do samba, respeitadas as exceções previstas nas alas especiais (que incluem a Comissão de Frente e os casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira). Samba-enredo: Ele se divide em dois subquesitos. Em relação à letra, o jurado deve avaliar se ela transmite em versos o enredo proposto pela escola de samba. Já em melodia, deve considerar se ela induz e provoca nos componentes a vontade de evoluir, dançar e cantar.

Ele se divide em dois subquesitos. Em relação à letra, o jurado deve avaliar se ela transmite em versos o enredo proposto pela escola de samba. Já em melodia, deve considerar se ela induz e provoca nos componentes a vontade de evoluir, dançar e cantar. Bateria: Analisa a manutenção do ritmo da bateria em harmonia com o samba-enredo, além de aspectos como entrosamento, afinação dos instrumentos, equilíbrio instrumental, precisão rítmica e a ousadia na performance musical, com bossa, paradinha, breque, apagão, convenção e virada.

Analisa a manutenção do ritmo da bateria em harmonia com o samba-enredo, além de aspectos como entrosamento, afinação dos instrumentos, equilíbrio instrumental, precisão rítmica e a ousadia na performance musical, com bossa, paradinha, breque, apagão, convenção e virada. Enredo: O enredo é a base de tudo. Dessa forma, o jurado deve avaliar se a proposta sequencial do desfile fornecida pela escola de samba foi rigorosamente cumprida e respeitada, assim como se a execução consegue contar a ideia proposta pelo enredo.

O enredo é a base de tudo. Dessa forma, o jurado deve avaliar se a proposta sequencial do desfile fornecida pela escola de samba foi rigorosamente cumprida e respeitada, assim como se a execução consegue contar a ideia proposta pelo enredo. Fantasia: Devem ser levados em consideração a uniformidade, que é a apresentação da fantasia conforme a foto que consta na pasta de jurados; o acabamento das vestimentas e a realização das mesmas, se elas apresentam variações diferenciadas de formas, cores e adereços.

Devem ser levados em consideração a uniformidade, que é a apresentação da fantasia conforme a foto que consta na pasta de jurados; o acabamento das vestimentas e a realização das mesmas, se elas apresentam variações diferenciadas de formas, cores e adereços. Alegoria: Avaliam-se os carros alegóricos e elementos cenográficos através da ideia proposta pela escola de samba, a qualidade de execução das peças e o cuidado e atenção com que eles foram confeccionados.

Avaliam-se os carros alegóricos e elementos cenográficos através da ideia proposta pela escola de samba, a qualidade de execução das peças e o cuidado e atenção com que eles foram confeccionados. Mestre-Sala e Porta-Bandeira: São considerados o entrosamento e a postura do casal, assim como a integridade das fantasias que eles usaram.

São considerados o entrosamento e a postura do casal, assim como a integridade das fantasias que eles usaram. Comissão de Frente: O jurado deve analisar se alguns cumprimentos obrigatórios foram executados, como o de saudar o público e apresentar a escola de samba. Também são avaliadas as fantasias nesse quesito.

O jurado deve analisar se alguns cumprimentos obrigatórios foram executados, como o de saudar o público e apresentar a escola de samba. Também são avaliadas as fantasias nesse quesito. Evolução: De forma geral, julga a maneira como a escola passa pela avenida, sem deixar buracos, invadir alas ou correr para cumprir o tempo do desfile.

