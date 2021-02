Resultado da Tele Sena de Carnaval (28/02/21); veja as dezenas

Neste domingo (28), a partir das 19h45, será divulgado o resultado da Tele Sena de Carnaval. O sorteio de hoje será dos quadros “Mais e Menos Pontos” e “Domingão da Sorte” (Tele Sena completa).

A transmissão do sorteio será feita ao vivo no canal do SBT. Ao todo, os quadros podem entregar R$ 2,150 milhões em prêmios.

Além disso, sete combinações da sorte da promoção Todo Dia, que entrega 50 prêmios de R$ 1 mil diariamente na Tele Sena de Carnaval também já foram sorteadas.

Saiba como funciona a edição de Carnaval da Tele Sena

Resultado da Tele Sena de Carnaval

Confira o resultado da Tele Sena de Carnaval do quadro “Mais Pontos” e “Menos Pontos”:

1º sorteio – 14/02: 14 29 37 42 43

2º sorteio – 21/02: 04 10 24 30 38

- PUBLICIDADE -

3º sorteio – 28/02: 06 17 26 33 40

4º sorteio – 07/03: Ainda não sorteado.

5º sorteio – 14/03: Ainda não sorteado.

Resultado da Tele Sena completa de Carnaval

Veja os resultados quadro da Tele Sena completa de Carnaval de cada domingo:

1º sorteio – 14/02

50 51 52 56 58

62 63 66 67 68

69 70 71 72 73

74 75 76 79 80

81 82 83 84

2º sorteio – 21/02

56 58 59 60 61

62 63 64 65 66

68 70 71 72 73

74 75 76 80 82

84 85 86

- PUBLICIDADE -

3º sorteio – 28/02

50 51 53 54 55

57 59 60 61 63

64 65 68 71 72

73 74 75 78 79

80 82 83 84

4º sorteio – 07/03

Ainda não sorteado.

5º sorteio – 14/03

Ainda não sorteado.

Resultado do prêmio Todo Dia de Carnaval

Confira o resultado das combinações sorteadas que entregaram prêmios de R$ 1 mil todos os dias:

- PUBLICIDADE -

Primeira semana

08/02 – J7537

09/02 – G3439

10/02 – H8636

11/02 – J1173

12/02 – A2766

13/02 – N9287

14/02 – G8175

Segunda semana

15/02 – E0436

16/02 – G0105

17/02 – M3521

18/02 – L8161

19/02 – I0707

20/02 – F1360

21/02 – E3346