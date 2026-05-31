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Resultado da Tele Sena de Dia das Mães hoje: confira os números do 6º sorteio

É o último sorteio especial de Dia das Mães

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Tele Sena de Dia das Mães hoje Sorteio acontece nesse domingo, 31 de maio - DCI

A Tele Sena de Dia das Mães realiza neste domingo, 31 de maio de 2026, o sexto e último sorteio da edição especial promovida pelo SBT. Milhares de participantes em todo o Brasil acompanham a extração em busca dos prêmios distribuídos ao longo da campanha.

Os números sorteados serão divulgados durante a programação da emissora e atualizados nesta página logo após o encerramento do sorteio.

Números sorteados na Tele Sena de Dia das Mães 2026

1º sorteio – 26/04/2026: 11 – 22 – 29 – 41 – 44

2º sorteio – 03/05/2026: 17 – 32 – 34 – 51 – 53 – 55

3º sorteio – 10/05/2026: 03 – 08 – 09 – 12 – 27 – 50

4º sorteio – 17/05/2026: 07 – 16 – 19 – 20 – 43 – 48

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5º sorteio – 24/05/2026: 05 – 23 – 31 – 37 – 40 – 47

6º sorteio – 31/05/2026: Aguardando divulgação.

O quadro “Mais e Menos Pontos” da Tele Sena conta com 35 dezenas. A cada domingo, os participantes devem conferir os números sorteados e marcar em suas cartelas para acompanhar a evolução da campanha.

Como resgatar o prêmio?

Os ganhadores devem entrar em contato com a Central de Atendimento da Tele Sena para receber as orientações sobre o pagamento dos valores. O atendimento pode ser feito pelo site oficial ou pelos telefones 0800 701 0319 e (11) 3188-5090.

Para solicitar o resgate, é importante guardar a cartela em bom estado e seguir todas as instruções informadas pela organização da campanha.

A premiação da Tele Sena funciona de forma diferente das loterias tradicionais. Não existe uma quantidade fixa de dezenas necessárias para garantir um prêmio. Em algumas modalidades, vence quem acumular mais pontos ao longo dos sorteios; em outras, quem marcar menos números na cartela.

A edição especial da Tele Sena de Dia das Mães 2026, apresentada por Patricia Abravanel, distribui mais de R$ 9 milhões em premiações, atraindo participantes de todas as regiões do país.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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