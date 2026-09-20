Resultado Tele Sena da Primavera 2026: 1º sorteio hoje (20/9)

O SBT exibe neste domingo, dia 20, o primeiro sorteio da Tele Sena da Primavera 2026. A divulgação dos números acontece durante a programação da emissora, e esta página será atualizada após a confirmação oficial do resultado. Veja abaixo as dezenas sorteadas, o calendário completo da campanha e as próximas datas previstas para os sorteios.

Veja o resultado da Tele Sena da Primavera 2026 hoje:

1º sorteio – 20/09/2026:

2º sorteio – 27/09/2026:

3º sorteio – 04/10/2026:

4º sorteio – 11/10/2026:

5º sorteio – 18/10/2026:

Resultado da Tele Sena da Primavera

Mais Pontos: prêmio de até R$ 1 milhão para o título que completar primeiro as 30 dezenas do quadro. A campanha terá cinco sorteios aos domingos. Nos três primeiros, serão sorteadas sete dezenas por sorteio; no quarto, oito dezenas. No quinto e último sorteio, serão extraídas quantas dezenas forem necessárias até que pelo menos um título complete o quadro. Se houver mais de um ganhador, o prêmio será dividido igualmente.

Menos Pontos: prêmio de até R$ 1 milhão para os títulos que terminarem a campanha com a menor quantidade de números marcados. O resultado é definido após o último sorteio. Em caso de empate, o valor será dividido entre os contemplados.

Ganhe Já – Premiação Instantânea: o título traz nove campos raspáveis. Ao encontrar três valores iguais, o participante recebe o prêmio indicado. Na edição de Primavera 2026, são 60 mil chances de ganhar, com prêmios que chegam a R$ 100 mil. A modalidade reúne mais de R$ 1,2 milhão em prêmios.

Vale 500tão: a novidade da Tele Sena de Primavera 2026 oferece cinco sorteios semanais de R$ 500, totalizando R$ 1,25 milhão em premiações ao longo da campanha. Cada título gera um Número da Sorte para participação nessa modalidade.

Painel do “X” 2026: a promoção exibida no SBT, com apresentação de Patricia Abravanel, continua com diferentes prêmios. Na campanha de 2026, estão previstos oito prêmios de até R$ 1 milhão em certificados de barras de ouro, duas casas de R$ 300 mil e seis carros de R$ 150 mil, além de smartphones, smart TVs, motos, vale-compras e vale-viagens. O participante também pode ser selecionado para conhecer o SBT e participar do programa.

Número da Sorte e Painel do “X”: quem compra uma Tele Sena de Primavera física precisa cadastrar o título no site ou aplicativo para receber o Número da Sorte. Na versão digital, o cadastro é feito automaticamente. Quem comprou e cadastrou uma Tele Sena de Independência e adquiriu a edição de Primavera também pode receber um Número da Sorte extra, conforme as regras da promoção.

Como funciona o resgate?

Após 12 meses da compra, o titular pode solicitar o resgate de 50% do valor pago pela Tele Sena. Como a edição de Pais custa R$ 16, o valor-base para resgate será de R$ 8, com atualização monetária conforme as condições previstas no título.

Quem ganhar algum prêmio da Tele Sena de Pais 2026 deverá acessar sua conta no site ou no aplicativo da Tele Sena e entrar na área “Minhas Premiações”. Também é possível buscar orientações pela Central de Atendimento, no telefone 0800 701 0319 ou pelo número 11 3188-5090.

A Tele Sena não estabelece uma quantidade fixa de acertos para definir antecipadamente os vencedores dos quadros Mais Pontos e Menos Pontos. A premiação depende da comparação entre todos os títulos participantes: ganha quem completar primeiro o quadro de 30 dezenas ou quem terminar os cinco sorteios com a menor pontuação.