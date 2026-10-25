Resultado Tele Sena de Aniversário 2026: 1º sorteio especial (25/10)

Neste domingo, dia 25, o SBT realiza o primeiro sorteio da Tele Sena de Aniversário 2026. Os números sorteados serão divulgados durante a programação da emissora, e esta página será atualizada assim que o resultado oficial for confirmado.

Veja o resultado da Tele Sena de Aniversário 2026 hoje:

1º sorteio – 25/10/2026:

2º sorteio – 01/11/2026:

3º sorteio – 08/11/2026:

4º sorteio – 15/11/2026:

5º sorteio – 22/11/2026:

Resultado da Tele Sena da Aniversário

Mais Pontos: Mais Pontos premia o título que completar primeiro as 30 dezenas do quadro. A campanha prevê cinco sorteios aos domingos. Nos três primeiros, serão sorteadas sete dezenas por etapa; no quarto, oito números. No quinto e último sorteio, serão extraídas quantas dezenas forem necessárias até que pelo menos um título complete o quadro. Se houver mais de um ganhador, o prêmio será dividido igualmente entre os contemplados. A premiação pode chegar a R$ 1 milhão.

Menos Pontos: o Menos Pontos oferece prêmio de até R$ 1 milhão aos títulos que terminarem a campanha com a menor quantidade de números marcados. O resultado será definido após o último sorteio. Em caso de empate, o valor será dividido igualmente entre os ganhadores.

Ganhe Já — Premiação Instantânea: a modalidade Ganhe Já permite concorrer a prêmios instantâneos. O título traz nove campos raspáveis e, ao encontrar três valores iguais, o participante recebe o prêmio indicado. Na edição de Primavera 2026, são 60 mil chances de ganhar, com prêmios de até R$ 100 mil. Ao todo, a modalidade reúne mais de R$ 1,2 milhão em premiações.

Vale 500tão: a novidade da Tele Sena de Primavera 2026 oferece cinco sorteios semanais de R$ 500, totalizando R$ 1,25 milhão em prêmios ao longo da campanha. Cada título gera um Número da Sorte para participar dessa modalidade.

Painel do “X” 2026: a promoção Painel do “X”, exibida no SBT e apresentada por Patricia Abravanel, reúne diferentes oportunidades de premiação. Na campanha de 2026, estão previstos oito prêmios de até R$ 1 milhão em certificados de barras de ouro, duas casas avaliadas em R$ 300 mil cada e seis carros de R$ 150 mil, além de smartphones, smart TVs, motos, vale-compras e vale-viagens. Os participantes também podem ser selecionados para conhecer o SBT e participar do programa.

Número da Sorte e Painel do “X”: quem compra uma Tele Sena de Primavera na versão física precisa cadastrar o título no site ou aplicativo oficial para receber o Número da Sorte e participar da promoção. Na versão digital, o cadastro é realizado automaticamente. Quem comprou e cadastrou uma Tele Sena de Independência e adquiriu a edição de Primavera também deve conferir as regras de participação e o cadastro no regulamento oficial da campanha.

Como funciona o resgate?

Após 12 meses da compra, o titular pode solicitar o resgate de 50% do valor pago pela Tele Sena. Como a edição de Pais custa R$ 16, o valor-base para resgate será de R$ 8, com atualização monetária conforme as condições previstas no título.

Quem ganhar algum prêmio da Tele Sena de Pais 2026 deverá acessar sua conta no site ou no aplicativo da Tele Sena e entrar na área “Minhas Premiações”. Também é possível buscar orientações pela Central de Atendimento, no telefone 0800 701 0319 ou pelo número 11 3188-5090.

A Tele Sena não estabelece uma quantidade fixa de acertos para definir antecipadamente os vencedores dos quadros Mais Pontos e Menos Pontos. A premiação depende da comparação entre todos os títulos participantes: ganha quem completar primeiro o quadro de 30 dezenas ou quem terminar os cinco sorteios com a menor pontuação.