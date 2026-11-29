Neste domingo, dia 29, o SBT exibe o primeiro sorteio da Tele Sena de Natal 2026. A extração será realizada durante a programação da emissora, e os números sorteados serão divulgados nesta página assim que o resultado oficial estiver disponível.

Veja o resultado da Tele Sena de Natal 2026 hoje:

1º sorteio – 29/11/2026: 02-09-27-43-48

Tele Sena de Natal

Mais Pontos: Mais Pontos premia o título que completar primeiro as 30 dezenas do quadro. A campanha prevê seis sorteios aos domingos, entre 29 de novembro e 3 de janeiro de 2027. Se houver mais de um ganhador, o prêmio será dividido igualmente entre os contemplados. A premiação pode chegar a R$ 1 milhão.

Menos Pontos: o Menos Pontos oferece prêmio de até R$ 1 milhão aos títulos que terminarem a campanha com a menor quantidade de números marcados. O resultado será definido após o último sorteio. Em caso de empate, o valor será dividido igualmente entre os ganhadores.

Ganhe Já — Premiação Instantânea: a modalidade Ganhe Já permite concorrer a prêmios instantâneos. O título traz nove campos raspáveis e, ao encontrar três valores iguais, o participante recebe o prêmio indicado.

Vale 500tão: a edição de Natal também conta com o Vale 500tão, que distribuirá mil prêmios de R$ 500 por semana, durante seis domingos. Ao longo da campanha, serão 6 mil premiações, totalizando R$ 3 milhões.

SuperPrêmio: a campanha de Natal terá ainda um prêmio de R$ 150 mil por domingo, durante os seis sorteios da série.

Como funciona o resgate?

Após 12 meses da compra, o titular pode solicitar o resgate de 50% do valor pago pela Tele Sena. Como a edição de Natal custa R$ 20, o valor-base para resgate será de R$ 10, com atualização monetária conforme as condições previstas no título.

Quem ganhar algum prêmio da Tele Sena de Natal 2026 deverá acessar sua conta no site ou no aplicativo da Tele Sena e entrar na área “Minhas Premiações”. Também é possível buscar orientações pela Central de Atendimento, no telefone 0800 701 0319 ou pelo número 11 3188-5090.

A Tele Sena não estabelece uma quantidade fixa de acertos para definir antecipadamente os vencedores dos quadros Mais Pontos e Menos Pontos. A premiação depende da comparação entre todos os títulos participantes: ganha quem completar primeiro o quadro de 30 dezenas ou quem terminar os seis sorteios com a menor pontuação.