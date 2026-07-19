Resultado Tele Sena de Dia dos Pais 2026: os números do 2º sorteio

O segundo sorteio da Tele Sena de Pais 2026 acontece neste domingo, 19 de julho, com transmissão pelo SBT. As dezenas serão divulgadas durante a programação da emissora e, nesta página, você confere o resultado assim que ele for oficializado, além do calendário completo da campanha e das próximas datas de sorteio.

Os números do primeiro sorteio da Tele Sena de Pais serão atualizados logo após a extração oficializada pelo SBT. A campanha terá cinco sorteios consecutivos, sempre aos domingos, até o dia 9 de agosto.

Resultado da Tele Sena de Pais 2026 hoje

1º sorteio – 12/07/2026: 12-16-20-25-29-41-51

2º sorteio – 19/07/2026: aguardando sorteio

3º sorteio – 26/07/2026: aguardando sorteio

4º sorteio – 02/08/2026: aguardando sorteio

5º sorteio – 09/08/2026: aguardando sorteio

Premiação

A edição especial de Dia dos Pais conta com mais de R$ 6 milhões em prêmios e mais de 40 mil chances de ganhar. O título custa R$ 16 e está disponível nas versões física e digital.

Mais Pontos: prêmio de até R$ 1 milhão para o título que completar primeiro as 30 dezenas do quadro. Nos três primeiros domingos serão extraídos sete números por sorteio. No quarto serão oito dezenas e, no último, serão sorteados números até que pelo menos um participante complete o quadro. Em caso de mais de um ganhador, o prêmio será dividido.

Menos Pontos: prêmio de até R$ 1 milhão para o título que terminar a campanha com a menor quantidade de números marcados. Caso haja empate, o valor será dividido igualmente entre os contemplados.

Ganhe Já — Premiação Instantânea: o consumidor encontra nove campos raspáveis no título físico ou digital. Ao localizar três imagens iguais, recebe o prêmio indicado. A edição possui mais de 40 mil chances de ganhar, com valores que chegam a R$ 300 mil. Quem encontrar três símbolos do “Rapa Tudo” pode faturar mais de R$ 500 mil.

Número da Sorte: a modalidade distribuirá mil prêmios de R$ 500 em cada domingo da campanha. Ao longo dos cinco sorteios, serão 5 mil títulos contemplados e R$ 2,5 milhões entregues nessa categoria.

Painel do “X” 2026: a promoção apresentada por Patricia Abravanel no SBT continua com prêmios milionários, casas, carros e outros itens. A campanha prevê R$ 14 milhões em premiações até janeiro de 2027. Quem comprou e cadastrou a Tele Sena de São João pode receber um Número da Sorte extra ao adquirir e cadastrar a edição de Pais.

Como funciona o resgate?

Após 12 meses da compra, o titular pode solicitar o resgate de 50% do valor pago pela Tele Sena. Como a edição de Pais custa R$ 16, o valor-base para resgate será de R$ 8, com atualização monetária conforme as condições previstas no título.

Quem ganhar algum prêmio da Tele Sena de Pais 2026 deverá acessar sua conta no site ou no aplicativo da Tele Sena e entrar na área “Minhas Premiações”. Também é possível buscar orientações pela Central de Atendimento, no telefone 0800 701 0319 ou pelo número 11 3188-5090.

A Tele Sena não estabelece uma quantidade fixa de acertos para definir antecipadamente os vencedores dos quadros Mais Pontos e Menos Pontos. A premiação depende da comparação entre todos os títulos participantes: ganha quem completar primeiro o quadro de 30 dezenas ou quem terminar os cinco sorteios com a menor pontuação.