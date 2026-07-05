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Resultado Tele Sena de São João 2026: os números do 5º sorteio

É o último sorteio especial de São João

Escrito por Anny Malagolini
Resultado Tele Sena de São João 2026 Patrícia Abravanel faz o sorteio - SBT

O quinto sorteio da Tele Sena de São João 2026 será realizado na noite deste domingo, 5 de julho, com transmissão pelo SBT. Até a divulgação das novas dezenas, os participantes podem conferir abaixo os números que já saíram nos sorteios anteriores e acompanhar a atualização do resultado.

Os números do quinto sorteio da Tele Sena são atualizados logo após a extração oficializada pelo SBT.

Resultado da Tele Sena de São João 2026 hoje

1º sorteio – 07/06/2026: 02-04-06-08-20-39-50
2º sorteio – 14/06/2026: 03-11-31-33-37-51-53
3º sorteio – 21/06/2026: 22-25-26-28-30-32-55
4º sorteio – 28/06/2026: 07-09-10-12-15-18-34-44
5º sorteio – 05/07/2026: 05-19-24-36-38-41-42-43-47-52

Premiação

A edição especial conta com diferentes modalidades de premiação, que somam mais de 60 mil chances de ganhar. Veja os principais quadros:

Mais Pontos: Prêmio de R$ 1 milhão para quem marcar a maior quantidade de números ao final dos cinco sorteios. O sistema sorteia dezenas até que alguém complete a pontuação.

Menos Pontos: Prêmio de R$ 1 milhão para o título (ou títulos) que registrar a menor pontuação no mesmo quadro. Em caso de empate, o valor é dividido.

Ganhe Já (Premiação Instantânea): O consumidor encontra nove campos de raspadinha no título físico ou digital. Ao achar três valores iguais, ganha o prêmio na hora. Os valores chegam a R$ 100 mil.

Número da Sorte: modalidade distribui 500 prêmios de R$ 500 a cada domingo, durante as cinco semanas da campanha. No total, serão 2.500 prêmios entregues por meio desta dinâmica.

Painel do “X” 2026: Apresentado por Patricia Abravanel aos domingos no SBT, o quadro promocional distribuirá R$ 16 milhões em prêmios até o fim do ano. Entre as recompensas estão 15 carros, 5 casas e 11 prêmios de R$ 1 milhão. Quem comprou a campanha anterior ganha um número extra ao adquirir a de São João.

Como funciona o resgate?

Após 12 meses da compra, o titular pode resgatar 50% do valor pago pelo título (R$ 8), com o valor corrigido monetariamente pelos índices oficiais.

Acertando o resultado da Tele Sena de São João 2026 em alguma promoção, o apostador deverá entrar em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação. Aprenda com o vídeo abaixo a fazer o resgate dos prêmios.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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