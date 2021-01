Tele Sena digital: aprenda a comprar e pagar com cartão de crédito

Para quem gosta de economizar tempo, evitar filas ou até ser mais prático, optar por comprar a Tele Sena Digital pode ser uma boa escolha. Mesmo para quem nunca adquiriu uma cartela pela internet, pode fazer isso sem passar por dificuldade.

O primeiro passo é acessar o site da Tele Sena (www.telesena.com.br) e, em seguida, clicar na primeira opção da barra de tarefas: “Comprar Tele Sena”. O usuário será direcionado para a página de compra onde deverá selecionar a quantidade de cartelas que deseja obter.

O valor da Tele Sena digital é o mesmo da encontrada em lotéricas ou em outros pontos de venda: R$ 12. Quando termina essa etapa, o apostador precisa selecionar “comprar” e ser encaminhado para efetuar o pagamento.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Existem duas opções de pagamento aceitas no site: cartão de crédito e Mercado Pago. Após escolher uma das formas de pagamento, será necessário preencher os campos de acordo com as informações solicitadas e finalizar a compra.

Como ver a Tele Sena digital?

Para ver a Tele Sena digital adquirida, o usuário deve acessar o site com seu login e senha, ir em “Minha Conta” e selecionar “Minhas Tele Senas”. Na página, aparecerão as imagens de todas as cartelas cadastradas, organizadas por ano de lançamento.

Clicando no título escolhido, ele será aberto para que o apostador possa olhar todas as promoções e informações da cada uma.

Como cadastrar a Tele Sena digital?

A Tele Sena digital não precisa ser cadastrada no site da Tele Sena, pois para comprar uma cartela, é necessário ter uma conta de usuário. Se o cliente já tiver um perfil na plataforma, deverá acessar com o login e senha.

Contudo, se a pessoa não possuir uma conta, precisará criar.

Resgate da Tele Sena digital

Mesmo que seja digital, a Tele Sena online pode ser resgatada após 12 meses e corresponderá a cerca de 50% do que foi pago. O valor será atualizado monetariamente pela taxa de remuneração básica aplicada à poupança e por juros.

No site, há uma calculadora de resgate para saber o valor exato do resgate. Basta preencher os campos ano, campanha, quantidade e “Imprimir Cálculo”.

Edição Ano Novo 2021

A última edição da Tele Sena tem o tema Ano novo 2021 e vai entregar, ao todo, cera de R$ 4 milhões em prêmios. O primeiro sorteio está previsto para este domingo, dia 03.