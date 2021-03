Veja os resultados das Loterias da Caixa de hoje – 12/03/2021

Os resultados das Loterias Caixa podem pagar prêmios milionários nesta sexta-feira, dia 12 de março. Serão sorteadas as seguintes modalidades hoje: Lotofácil 2179, Quina 5513 e Lotomania 2160.

Para acompanhar a transmissão dos resultados das Loterias da Caixa, basta acessar o canal no Youtube da Caixa, a partir das 20 horas.

Resultado da Lotofácil 2179 – resultados das Loterias da Caixa

O sorteio da Lotofácil 2179 pode pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira. Leva a bolada do jogo os apostadores que conseguirem acertar as dezenas premiadas.

Veja as dezenas do resultado da Lotofácil 2179: 06 – 19 – 20 – 10 – 08 – 15 – 07 – 03 – 09 – 16 – 25 – 21 – 13 – 14 – 18

Resultado da Quina 5513

O resultado da Quina 5513 pode entregar um prêmio estimado em R$ 10 milhões nesta sexta-feira. A bolada acumulada vai para o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas no jogo.

Os números premiados no resultado da Quina 5513 foram: 02 45 06 09 64

Resultado da Lotomania 2160

A Lotomania 2160 tem um prêmio estimado de R$ 2,8 milhões hoje. O valor acumulado pode sair para quem acertar todas as 20 dezenas premiadas.

Os números do resultado da Lotomania 2160 de hoje foram os seguintes: 79 40 56 62 42 09 31 41 37 15 25 34 74 35 64 01 65 48 69 24

Como receber os prêmios dos resultados das Loterias da Caixa?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertou algum dos resultados das Loterias da Caixa há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante.

É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado. Agora, caso o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Para ficar ligado em todos os resultados e principais informações sobre as Loterias Caixa, acesse a página de Loterias do DCI. Por lá é possível ficar por dentro dos concursos, resultados dos jogos e também de todas as novidades sobre os próximos sorteios.