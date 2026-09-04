Trend do cabelo curto com IA: veja passo a passo para fazer

Trend do cabelo curto com IA: veja passo a passo para fazer

Uma nova trend criada com inteligência artificial (IA) está movimentando as redes sociais e fazendo famosos aparecerem com um visual completamente diferente. Nos vídeos, celebridades e influenciadores surgem com os cabelos cortados no estilo chanel, como se tivessem acabado de passar pela transformação. O detalhe é que ninguém precisou realmente cortar os fios.

A brincadeira utiliza ferramentas de inteligência artificial capazes de modificar uma fotografia e transformá-la em um vídeo com aparência realista. A tecnologia simula o momento em que a pessoa muda o comprimento do cabelo, criando a impressão de que o corte está acontecendo diante da câmera.

Entre os nomes que participaram da trend estão Gkay, Brunna Gonçalves, Gustavo Tubarão e Lucas Rangel. As publicações rapidamente chamaram a atenção dos seguidores, principalmente pela qualidade das imagens geradas pela IA. A tendência ganhou força justamente por produzir uma transformação bastante convincente a partir de uma única imagem. Além do corte chanel, as ferramentas permitem testar outros comprimentos, cores e estilos de cabelo antes de uma mudança real.

Como fazer a trend do cabelo curto com IA

A trend pode ser reproduzida por usuários que tenham acesso ao aplicativo utilizado para criar o efeito. A ferramenta oferece modelos prontos que transformam uma foto em uma nova versão do visual.

O processo começa com a escolha de uma fotografia adequada. Depois, basta selecionar o modelo relacionado à transformação do cabelo e aguardar a geração do conteúdo.

Passo a passo

Baixe um aplicativo de edição com recursos de inteligência artificial;

Procure pela ferramenta de transformação ou pela opção de novo visual;

Escolha um template que permita alterar o cabelo;

Selecione uma foto do rosto para realizar a transformação;

Aguarde o processamento da inteligência artificial;

Salve o resultado e, se quiser, compartilhe o vídeo nas redes sociais.

Dependendo do aplicativo e do template escolhido, também é possível experimentar diferentes cortes, cores e estilos sem precisar alterar o cabelo de verdade.