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Carro elétrico mais barato do Brasil: 5 modelos econômicos em 2026

Modelos de Renault, JAC, BYD, Geely e Chevrolet

Escrito por Anny Malagolini
Carro elétrico mais barato do Brasil Foto: divulgação
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Comprar um carro elétrico ainda exige um investimento elevado, mas a chegada de novos modelos e a disputa entre fabricantes reduziram o preço de entrada desse segmento no Brasil. Em julho de 2026, já é possível encontrar um veículo zero emissão por menos de R$ 100 mil. O ranking dos cinco carros elétricos mais baratos do Brasil reúne desde subcompactos voltados exclusivamente ao trânsito urbano até modelos maiores, com autonomia próxima dos 300 km e equipamentos encontrados em categorias superiores.

Importante: os valores cotados pelo Jornal DCI são os preços sugeridos ou promocionais divulgados pelas fabricantes em julho de 2026. Eles podem variar conforme a cidade, a concessionária, a cor escolhida e as condições de financiamento.

Renault Kwid E-Tech — R$ 99.990

Com a suspensão temporária das vendas dos modelos da JMEV, o Renault Kwid E-Tech passou a ocupar o posto de carro elétrico mais barato disponível no Brasil. O compacto parte de R$ 99.990 e mantém uma proposta bastante clara: servir como meio de transporte econômico para trajetos urbanos.

A bateria de 26,8 kWh oferece autonomia oficial de aproximadamente 180 km. Não é um alcance pensado para viagens longas, mas pode ser suficiente para quem utiliza o veículo diariamente para trabalhar, levar os filhos à escola ou resolver compromissos dentro da cidade.

O motor elétrico entrega 65 cv e respostas rápidas nas arrancadas, característica comum aos veículos elétricos. A linha 2026 também recebeu mudanças no visual, novos equipamentos tecnológicos e um pacote de segurança mais completo.

Bateria: 26,8 kWh
Autonomia: 180 km
Potência: 65 cv
Torque: 11,5 kgfm

JAC E-JS1 — R$ 119.900

O JAC E-JS1 é um dos veteranos do mercado brasileiro de carros elétricos. Atualmente oferecido por R$ 119.900, o modelo permanece competitivo graças ao preço, embora seu projeto já seja mais antigo do que o de alguns concorrentes diretos.

A autonomia homologada pelo Inmetro é de 181 km, praticamente a mesma do Renault Kwid E-Tech. Por isso, o E-JS1 também tem vocação essencialmente urbana, atendendo melhor motoristas que conseguem recarregar o automóvel em casa ou no trabalho.

Entre os equipamentos estão central multimídia de 10,25 polegadas, câmera de ré, sensores traseiros, piloto automático, direção elétrica e sistema de entrada e partida sem chave. O conjunto mecânico conta com bateria de 31,4 kWh e motor de 62 cv.

Bateria: 31,4 kWh
Autonomia: 181 km
Potência: 62 cv
Torque: 15,3 kgfm

BYD Dolphin Mini — R$ 119.990

BYD Dolphin Mini

Por apenas R$ 90 a mais do que o JAC E-JS1, o BYD Dolphin Mini oferece uma combinação mais equilibrada de autonomia, equipamentos e espaço interno. O compacto se consolidou como uma das principais portas de entrada para quem deseja trocar um carro a combustão por um elétrico.

A bateria Blade de 38 kWh proporciona autonomia de até 280 km, segundo o Inmetro. O número permite encarar uma rotina urbana mais extensa e reduz a necessidade de recargas frequentes.

O Dolphin Mini também traz seis airbags, freios a disco nas quatro rodas e central multimídia giratória de 10,1 polegadas. A recarga rápida pode levar a bateria de 30% a 80% em aproximadamente 30 minutos, desde que o motorista utilize um carregador compatível.

O preço sugerido de R$ 119.990 mantém o modelo em uma posição competitiva, especialmente por entregar alcance superior ao de outros elétricos vendidos na mesma faixa.

Bateria: 38 kWh
Autonomia: 280 km
Potência: 75 cv
Torque: 13,8 kgfm

Geely EX2 — R$ 123.800

Geely EX2

Bateria: 39,4 kWh
Autonomia: 289 km
Potência: 116 cv
Torque: 15,3 kgfm

O Geely EX2 é um dos destaques da lista porque custa pouco mais do que os subcompactos, mas oferece dimensões maiores, espaço para cinco ocupantes e desempenho significativamente superior.

Na versão Pro, o hatch é vendido por R$ 123.800. O motor elétrico desenvolve 116 cv, enquanto a bateria de 39,4 kWh garante autonomia de até 289 km pelo padrão do Inmetro.

O modelo também aceita recarga rápida em corrente contínua de até 70 kW. Nessas condições, a carga pode passar de 30% para 80% em cerca de 21 minutos.

Entre os equipamentos de série estão seis airbags, ar-condicionado digital, câmera de ré, controle de velocidade de cruzeiro e central multimídia de 14,6 polegadas. Pelo conjunto de tamanho, potência e autonomia, o EX2 aparece como uma das alternativas mais competitivas do mercado.

Chevrolet Spark EUV — R$ 144.990

Chevrolet Spark EUV

O Chevrolet Spark EUV completa a lista com preço inicial de R$ 144.990. O valor é inferior aos R$ 169.990 praticados anteriormente e aproxima o modelo dos elétricos chineses de entrada.

Apesar do nome Spark, o veículo tem formato de pequeno SUV, posição de dirigir elevada e porta-malas com 355 litros. A bateria de 42 kWh proporciona autonomia de até 258 km, enquanto o motor elétrico entrega 102 cv e 18,4 kgfm de torque.

O pacote de equipamentos inclui seis airbags, câmeras com visão de 360 graus, central multimídia de 10,1 polegadas e painel digital. Também estão disponíveis recursos como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa.

Outro diferencial é a rede de concessionárias da Chevrolet, que pode pesar na escolha de consumidores preocupados com assistência técnica e disponibilidade de peças. A garantia é de três anos ou 100 mil km para o veículo e de oito anos ou 160 mil km para a bateria.

Bateria: 42 kWh
Autonomia: 258 km
Potência: 102 cv
Torque: 18,4 kgfm

Por que o JMEV Emova Easy de R$ 69.990 não está no ranking?

Carro elétrico mais barato do Brasil
Foto: divulgação

O JMEV Emova Easy foi lançado por R$ 69.990 e chegou a assumir o posto de carro elétrico mais barato do Brasil. O Emova Urban, modelo maior da mesma fabricante, foi anunciado por R$ 99.990.

Entretanto, a importadora E-Motors suspendeu temporariamente as vendas dos dois veículos. A empresa atribuiu a decisão ao aumento do frete marítimo entre China e Brasil e à elevação do imposto de importação para carros elétricos.

Clientes que haviam realizado reservas receberam de volta o valor pago como sinal, pois não havia previsão para a chegada de novos lotes. Por esse motivo, Easy e Urban não aparecem entre os cinco elétricos mais baratos efetivamente disponíveis no mercado brasileiro em julho de 2026.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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