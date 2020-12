Confira quais foram os 15 carros mais buscados no Google em 2020

Mesmo com a pandemia e crise econômica, os carros foram 12% mais pesquisados esse ano, em comparação com 2019. Além disso, pela primeira vez, os SUVs ultrapassaram os modelos hatches nas buscas. Ao todo, 32% das buscas em 2020 foram por SUVs (aumento de 23% frente a 2019), com as de hatches ficando em 29%. Então, confira o ranking. O Google enviou um relatório, com exclusividade, ao UOL Carros quais foram os automóveis mais pesquisados por usuários no Brasil, em 2020.

Dados de 2020

Ademais, o ano começou com um aumento de 10% e 11% nos primeiros dois meses respectivamente. Porém, as pesquisas sofreram um abalo no começo da pandemia da COVID-19, de março a maio, chegando a cair 24% nas buscas.

Mas no segundo semestre houve um aumento de 26%, em novembro e outubro o percentual chegou 32% e 30% a mais do que no ano passado.

Além disso, depois dos SUVs e hatches, o terceiro lugar ficou com o modelo sedan, que teve 19% do total de buscas, seguido pelas picapes com 13% e esportivos com 4%. Contudo, os dois últimos foram os mais aumentaram o número de buscas em relação ao ano passado. Tiveram um aumento de 58% e 48%, respectivamente. Por fim, vans e utilitários fecharam a lista com 1% cada um.

O modelo mais buscado do ano, foi o Chevrolet Onix.

Ranking dos carros mais buscados em 2020

Chevrolet Onix Fiat Strada Hyundai HB20 Volkswagen Gol Fiat Toro Honda Civic Toyota Corolla Chevrolet Tracker Jeep Renegade Jeep Compass Fiat Argo Volkswagen Golf Renault Kwid Toyota Hilux Hyundai Creta