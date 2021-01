CRV digital passa a valer no Brasil; veja como funciona

O Certificado de Registro de Veículo (CRV), do Certificado de Licenciamento Anual (CLA) e do comprovante de transferência de propriedade (antigo DUT) agora podem ser apresentados de forma digital. A medida passou a valer ontem (4) e foi feita para simplificar e desburocratizar a vida do cidadão brasileiro.

A mudança entra em vigor com a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicada também nesta segunda. Ainda segundo o Contran, a medida vale para veículos registrados a partir desta segunda. Documentos expedidos antes disso, impressos em papel-moeda verde, continuarão valendo.

Veja também sobre a CNH digital.

CRV digital

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e presidente do Contran, Frederico Carneiro argumenta que a medida é para facilitar. “O propósito é trazer mais simplificação, facilidade e redução de custo para o cidadão. Esse é o processo de transformação digital que o Denatran vem imprimindo nos serviços de trânsito”, afirmou. Ainda segundo o diretor, em breve os órgãos não utilizarão mais o papel moeda.

Como acessar o CRV digital?

O CRLV-e estará disponível em formato digital após a quitação de todos os débitos, no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, pelo celular, no portal do Denatran ou pelos canais de atendimento dos Detrans.

Além disso, o proprietário de veículo também pode imprimir o documento em papel A4 comum, branco, que terá o QR Code de segurança, válido para fiscalização.

Os veículos registrados antes do dia 4 de janeiro, ainda vão ter o documento em papel-moeda, para eles não vai mudar, mesmo que o proprietário venda o automóvel, o procedimento segue igual. Mas para aqueles que registrarem o veículo depois do dia 4, o Detran expedirá somente o CRLV-e, em formato digital. Ademais, o ATPV-e, que antes vinha em branco, no verso do documento, a partir de agora será expedida somente quando o proprietário for vender o veículo.

Serviços digitais

Desde março de 2019, o Governo Brasileiro transformou 515 serviços em digitais para facilitar e simplificar a vida da população. Segundo o Detran SP 90% dos serviços envolvendo o órgão já podem ser feitos de forma digital.