CNI aponta queda do faturamento da indústria em 2%

Os números foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira (10).

faturamento da indústria de transformação recuou 2% em julho, na comparação com o mês anterior. No acumulado de 2026 até julho, o setor registra queda de 0,5% ante o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira (10).

A atividade industrial teve poucas mudanças no mês. As horas trabalhadas aumentaram 0,2%, enquanto o nível de utilização das fábricas passou de 77,3% para 77,4%.

Quando comparado aos primeiros sete meses de 2025, o cenário é menos favorável. As horas trabalhadas diminuíram 1% e a utilização da capacidade instalada caiu 0,8 ponto percentual.

Para Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, o resultado de julho mantém a indústria em um quadro de pouca movimentação. O faturamento foi o indicador que apresentou a maior variação no período.

O número de trabalhadores na indústria subiu 0,2% em julho, mas ainda acumula retração de 0,6% no ano. A massa salarial cresceu 0,2% no mês e 0,6% entre janeiro e julho.

O rendimento médio dos trabalhadores não teve alteração em julho. No acumulado do ano, entretanto, apresenta alta de 1,2%.

Segundo a CNI, os juros elevados e o maior endividamento das famílias estão reduzindo o consumo de produtos industriais. A menor demanda ajuda a explicar o desempenho mais fraco do faturamento e das horas trabalhadas e também limita o uso da capacidade das fábricas