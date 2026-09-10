Indústria

CNI aponta queda do faturamento da indústria em 2%

Os números foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira (10).

Escrito por Anny Malagolini
O faturamento da indústria de transformação recuou 2% em julho, na comparação com o mês anterior. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, a queda é de 0,5% em relação ao mesmo período de 2025. Os dados constam nos Indicadores Industriais, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira (10). O percentual de horas trabalhadas na produção subiu 0,2% frente a junho, enquanto a Utilização de Capacidade Instalada (UCI) variou 0,1 ponto percentual, de 77,3% para 77,4% no mês. Já no acumulado de janeiro a julho, houve baixa de 1% nas horas trabalhadas e de 0,8 ponto percentual no uso do parque fabril, comparado ao mesmo período de 2025. O cenário geral é de estabilidade. “O destaque nesse mês fica por conta do faturamento: houve uma queda de 2% na comparação com junho. O quadro geral não muda muito em relação ao mês anterior, até porque a maior parte dos indicadores teve uma variação muito pequena”, avalia Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI. Emprego, massa salarial e rendimento médio ficam estáveis O emprego industrial cresceu 0,2% em julho, na comparação com junho. No acumulado de janeiro a julho, contudo, houve queda de 0,6% frente ao mesmo período de 2025. A massa salarial também avançou 0,2% no mês e acumula alta de 0,6% no ano. O rendimento médio permaneceu estável em relação a junho, o que resulta num avanço acumulado de 1,2% de janeiro a julho de 2026,comparado ao mesmo período de 2025.
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faturamento da indústria de transformação recuou 2% em julho, na comparação com o mês anterior. No acumulado de 2026 até julho, o setor registra queda de 0,5% ante o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira (10).

A atividade industrial teve poucas mudanças no mês. As horas trabalhadas aumentaram 0,2%, enquanto o nível de utilização das fábricas passou de 77,3% para 77,4%.

Quando comparado aos primeiros sete meses de 2025, o cenário é menos favorável. As horas trabalhadas diminuíram 1% e a utilização da capacidade instalada caiu 0,8 ponto percentual.

Para Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, o resultado de julho mantém a indústria em um quadro de pouca movimentação. O faturamento foi o indicador que apresentou a maior variação no período.

O número de trabalhadores na indústria subiu 0,2% em julho, mas ainda acumula retração de 0,6% no ano. A massa salarial cresceu 0,2% no mês e 0,6% entre janeiro e julho.

O rendimento médio dos trabalhadores não teve alteração em julho. No acumulado do ano, entretanto, apresenta alta de 1,2%.

Segundo a CNI, os juros elevados e o maior endividamento das famílias estão reduzindo o consumo de produtos industriais. A menor demanda ajuda a explicar o desempenho mais fraco do faturamento e das horas trabalhadas e também limita o uso da capacidade das fábricas

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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