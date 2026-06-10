Veja ideias de roupas para usar na Copa do Mundo de 2026

Looks para a Copa do Mundo 2026: o que usar sem gastar muito

Looks para a Copa do Mundo 2026: o que usar sem gastar muito

A Copa do Mundo de 2026 já começou a movimentar a torcida brasileira, e uma das formas mais divertidas de entrar no clima é montar um look verde, amarelo, azul e branco sem precisar usar uma produção óbvia. A próxima edição do Mundial será disputada no Canadá, México e Estados Unidos, com 48 seleções e 104 jogos, entre 11 de junho e 19 de julho, segundo a FIFA.

Para quem quer assistir aos jogos do Brasil em casa, em bares, festas, telões ou reuniões com amigos, a tendência é apostar em peças confortáveis, frescas e fáceis de repetir. Camisetas, regatas, shorts jeans, tênis branco, bolsas coloridas, acessórios dourados e detalhes na maquiagem ou nas unhas ajudam a criar uma produção temática sem exagero.

Look com regata e bandeira do Brasil bordada

A regata branca de algodão é uma das opções mais práticas para assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. A peça combina com praticamente tudo e ganha cara de Copa quando vem com uma pequena bandeira do Brasil bordada no peito.

Para deixar o visual moderno, combine a regata com shorts jeans de cintura alta, tênis branco e bolsa verde transversal. O resultado é leve, confortável e funciona tanto para um churrasco em família quanto para ver o jogo em um bar.

Nos acessórios, vale apostar em argolas douradas, colares delicados e pulseiras verdes ou amarelas. A ideia é manter o look simples, mas com pontos de cor que remetam à torcida brasileira.

Quem não quer usar amarelo pode apostar na camiseta azul, uma cor que também faz parte da identidade da Seleção Brasileira. A camiseta azul com detalhe da bandeira do Brasil deixa o look esportivo, mas ainda arrumado.

A combinação com short jeans claro é uma das mais certeiras. Para equilibrar o visual, use tênis branco e uma bolsa verde ou amarela. O azul dá destaque para os acessórios e deixa a produção menos previsível do que a camisa tradicional da Seleção.

Esse look é uma boa opção para quem quer conforto, mas também quer aparecer bem nas fotos da torcida.

Camiseta branca com acessórios verdes

A camiseta branca é uma peça curinga para quem quer montar um look de Copa sem comprar uma camisa oficial. Basta incluir acessórios nas cores do Brasil para transformar a produção.

Use a camiseta por dentro do shorts jeans, acrescente uma bolsa verde pequena e finalize com brincos dourados. Outra opção é usar lenço verde no cabelo, tiara amarela ou pulseiras coloridas.

O look funciona bem para quem prefere uma produção mais discreta. A camiseta branca também ajuda a destacar maquiagem, unhas decoradas e acessórios temáticos.

Make delicada para jogo do Brasil

A maquiagem para a Copa do Mundo não precisa ser carregada. Uma opção fácil é fazer uma pele iluminada, blush suave e sombra verde clara ou dourada nos olhos.

Para quem não tem muita experiência com make, o truque mais simples é usar lantejoulas verdes e douradas perto do canto externo dos olhos. Elas criam um efeito bonito nas fotos e dispensam técnicas mais elaboradas de delineado.

Outra ideia é fazer apenas um ponto de brilho na lateral do rosto, combinado com máscara de cílios e gloss. Assim, a make fica temática, mas continua delicada.

Unhas com bandeira do Brasil

As unhas decoradas são uma forma prática de entrar no clima da Copa mesmo usando um look básico. Dá para apostar em esmalte nude com detalhes verdes e amarelos, estrelinhas azuis ou uma filha única com a bandeira do Brasil.

Quem prefere algo mais discreto pode fazer francesinha colorida: uma unha com ponta verde, outra com ponta amarela e pequenos detalhes em azul. Já quem gosta de uma produção mais chamativa pode usar o desenho da bandeira em uma ou duas unhas e deixar as demais em azul ou verde.

A vantagem é que as unhas decoradas combinam tanto com camiseta branca quanto com regata, camisa azul ou vestido casual.

Look com shorts jeans e tênis branco

O shorts jeans é uma das peças mais fáceis de usar nos jogos da Copa. Ele combina com camiseta, regata, cropped, camisa aberta e até body.

Para um look confortável, aposte em:

camiseta azul + shorts jeans + tênis branco + bolsa verde

ou:

regata branca + shorts jeans + acessórios dourados + pulseiras amarelas

O tênis branco deixa o visual mais urbano e confortável, especialmente para quem vai assistir ao jogo fora de casa ou ficar muito tempo em pé.

Acessórios que mudam o look

Os acessórios são a forma mais simples de transformar uma roupa básica em look de Copa do Mundo. Mesmo uma camiseta lisa pode ganhar clima de torcida com os complementos certos.

Boas opções são:

bolsa verde ou amarela, argolas douradas, pulseiras coloridas, tiara verde, lenço no cabelo, óculos de sol, colar com pingente delicado e unhas decoradas.

Para não pesar, escolha dois ou três pontos de cor. Por exemplo: camiseta branca, bolsa verde e unha com detalhe azul. Ou camiseta azul, brinco dourado e pulseira amarela.

Look para assistir ao jogo em casa

Para assistir ao jogo em casa, o conforto vem em primeiro lugar. A combinação de camiseta de algodão, shorts jeans ou bermuda e rasteirinha já resolve a produção.

Quem quiser deixar o visual mais bonito para fotos pode acrescentar make iluminada, cabelo solto com ondas naturais e acessórios dourados. Uma bandeira do Brasil no ambiente também ajuda a criar o clima da torcida.

Look para bar ou telão

Se a ideia é assistir ao jogo em bar, restaurante ou telão, vale montar uma produção um pouco mais arrumada. A camiseta azul com bandeira bordada, por exemplo, pode ser usada com shorts jeans, bolsa transversal e tênis branco.

Outra alternativa é a regata branca com saia jeans ou calça wide leg. O visual fica confortável, mas com cara de produção pensada.

Para finalizar, use maquiagem leve com ponto de brilho verde ou dourado e uma unha decorada com tema Brasil.

Como montar um look bonito sem gastar muito

Não é necessário comprar uma roupa nova para cada jogo do Brasil. A melhor estratégia é usar peças básicas que já existem no guarda-roupa e variar os acessórios.

Uma camiseta branca, uma camiseta azul, uma regata de algodão, shorts jeans e tênis branco já rendem várias combinações. O toque de Copa fica por conta de pequenos detalhes: bandeira bordada, bolsa verde, esmalte temático, sombra dourada, lantejoula no rosto ou pulseiras coloridas.

Assim, o look fica atual, confortável e fácil de repetir durante o Mundial.