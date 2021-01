O que é ath-flow? Conheça a tendência para a moda em 2021

Com as mudanças de 2020 onde as pessoas trocaram escritórios por home office, o olhar da moda também seguiu os passos para se adequar ao ‘novo normal’. Ou seja, para o ano de 2021, que só está começando, já temos grandes novidades quando o assunto é guarda-roupa. Estamos falando da nova tendência chamada ‘ath-flow‘.

O que é ath-flow?

O ano de 2021 chegou e com ele, as novas tendências da moda também. Segundo o Pinterest e as informações da revista ‘Marie Claire’, o guarda-roupa dos brasileiros está de mudança. É isso mesmo. A principal tendência do ano é a ‘ath-flow’, uma leitura da roupa confortável, camisas de Zoom, e acessórios como correntes grossas, que reinaram nessa nova era da pandemia Covid-19.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Esse ‘novo normal’, que surgiu pós-pandemia, gerou mudanças também no mundo da moda. Enquanto esperamos a vacina e o ano de 2021 retornar a “normalidade”, as novas tendências tentam correr contra o tempo para tentar se adequar a realidade e necessidade das pessoas.

O futuro dos nossos guarda-roupas em meio a toda essa situação, prova que os últimos meses ditaram uma nova onda de roupas casuais. E segundo o Pinterest Predicts, um pouco mais sofisticado também. De acordo com o relatório de tendências mais recente da plataforma de mídia social – com dados de mais de 400 milhões de usuários – a chefe de conteúdo e parcerias editoriais do Pinterest, Aya Kanai, rotulou “ath-flow” como uma das maiores emergências do novo ano.

O nome, inclusive, é uma junção de athleisure com flow (fluir, em inglês). A ideia é ter um estilo esportivo com conforto e que você possa trabalhar em seu home office aparecer em uma reunião com estilo, ir para o sofá e fazer um exercício. Ou seja, confortável mas que não tenha as características de streetwear (modelos com mais movimento e impacto).

Como usar o estilo?

O estilo como “calças fluidas, macacões casual e roupas oversized”, pode muito bem ser flexível o suficiente para ambiente profissional, elástico o suficiente para o tapete de ioga e confortável o suficiente para o sofá”, segundo Aya à Marie Claire. A junção de tecidos mais elegantes em modelagens confortáveis para o dia-a-dia é o basicamente um upgrade do loungewear que aparecerá nas silhuetas modernas. Kanai ainda disse: “O conforto agora será crítico, não importa o que aconteça, mas ainda queremos uma boa aparência”.

Outro grande sucesso dessa nova era e que deve continuar por muito tempo, é o caso do ‘vestidos de ficar em casa’, ‘oversized’ e ‘roupas macias’. Look de ficar em casa, da reunião de pauta, da pausa no sofá podem ser vistos em ‘ath-flow’. O moletom confortável de ficar em casa ganhou um toque de luxo, com detalhes em tricô, plumas, rendas e muito mais.

Abaixo, algumas peças que incorporam a tendência “ath-flow”.

Anterior 1 De 3 Próximo