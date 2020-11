OSXB3 (OSX) em Recuperação Judicial: o que muda na empresa?

OSXB3 (OSX) é uma empresa listada na bolsa de valores, que havia entrado em reestruturação há sete anos. Com dívida de curto-prazo superior a R$ 5,3 bilhões na época, os credores solicitaram intervenção da justiça.

Recuperação judicial é um meio utilizado para evitar a falência da empresa. Ou seja, é uma tentativa de recuperar seu funcionamento, evitando o fechamento, demissões e não pagamento dos credores.

Quanto vale a OSXB3 atualmente?

As ações estão negociadas na manhã desta quarta-feira por R$ 18,30, totalizando um valor de mercado de R$ 48 milhões para a empresa. Para efeito de comparação, a Lupatech (LUPA3), fabricante de peças para a indústria de petróleo e gás, tem um valor de mercado de R$ 51 milhões.

A concorrente da OSXB3 possui dívidas de apenas R$ 448 milhões, ante seus ativos de R$ 503 milhões. Deste modo, apesar de ter apresentado prejuízos nos últimos três trimestres, segue em situação fiscal positiva.

O que é Recuperação Judicial?

Recuperação Judicial é uma medida para evitar a falência de uma empresa. Deste modo, é solicitada quando não há um acordo com os credores para refinanciamento ou alongamento da dívida. Foi este o procedimento adotado pela OSXB3 em 2013.

Em suma, é um meio para que a empresa em dificuldades reorganize seus negócios, reestruturando seu calendário de pagamentos. De tal maneira, busca recuperar a capacidade financeira para cumprir suas obrigações.

Caso o plano de recuperação demonstre condições de reerguer a empresa, o juiz pode autorizar alguns benefícios. No entanto, cabe lembrar que o planejamento precisa ser aprovado por credores e acionistas.

O que é OSXB3 de Eike Batista?

OSX (OSXB3) é uma empresa brasileira, de capital aberto, com ações negociadas na bolsa de valores B3. O conglomerado nasceu no final de 2009, e realizou sua oferta pública de ações em março de 2010.

Seu estaleiro naval está localizado no Porto do Açu, na Bacia de Campos. No entanto, seu principal cliente, OGX Petróleo e Gás (OGXP3), passou por dificuldades econômicas. Como consequência, os contratos de operação e manutenção das plataformas fretadas foram cortados.

Em vista disso, as subsidiárias OSX Construção Naval e OSX Serviços Operacionais ficaram sem receita para honrar dívidas, salários e fornecedores. Por este motivo a Recuperação Judicial foi necessária para dar continuidade aos negócios.

Fim da Recuperação Judicial é positivo?

Sem dúvida os investidores gostaram da notícia, já que as ações da OSXB3 saltaram de R$ 10,51 para R$ 18,30 no pregão desta quarta-feira. No entanto, não há garantia de que a empresa se tornará rentável.

Outro aspecto importante é que seu controlador, Eike Batista, ainda possui outras ações em aberto na justiça. Desse modo, não há garantia na continuidade das operações da empresa. Portanto, enquanto não houver um detalhamento maior do planejamento, a incerteza é grande.

Além disso, no mês anterior Eike tentou trocar a administração do grupo OSX, buscando retomar o controle, mesmo que de forma indireta. Entretanto, os acionistas e credores recusaram tais mudanças. Em suma, não arrisque sem entender o futuro da empresa.