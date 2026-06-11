Como os brasileiros podem participar do IPO da Spacex?

Elon Musk há muito tempo busca atrair investidores individuais, e está dando a eles a oportunidade de comprar ações da SpaceX com sua oferta pública inicial (IPO). As ações serão negociadas a partir de sexta-feira, 12 de junho, na Nasdaq sob o código SPCX.

Embora a SpaceX seja controlada principalmente pelo CEO Elon Musk, funcionários da empresa e investidores privados, a empresa sediada no Texas reservará uma parcela considerável de ações para investidores individuais, o que especialistas consideram incomum.

A empresa de foguetes e satélites planeja arrecadar pelo menos US$ 75 bilhões em seu IPO, vendendo mais de 555 milhões de ações a US$ 135 cada, o que avalia a empresa em mais de US$ 1,75 trilhão. Caso os bancos de investimento exerçam opções para alocações adicionais para atender à alta demanda, a arrecadação poderá chegar a US$ 85,7 bilhões.

Até 30% da oferta será destinada a investidores de varejo, o que significa que eles adquirirão mais de US$ 20 bilhões em ações, enquanto os investidores institucionais ficarão com o restante.

Isso está acima dos 5% a 10% normalmente reservados para investidores de varejo, que emergiram nos últimos anos como uma força importante no mercado de ações, especialmente por sua persistência em “comprar na baixa” sempre que há uma queda nos preços.

Como faço para comprar ações da SpaceX?

Conforme explicado no site da SpaceX , os investidores brasileiros precisarão de uma conta em uma corretora ou de um aplicativo de investimento digital participante para participar do IPO. “Sua conta de corretora ou aplicativo de investimentos confirmará se você é elegível quando enviar sua solicitação de participação”, afirma a SpaceX em seu site.

O BDR da SpaceX poderá ser comprado pela corretora de preferência do investidor, desde que a plataforma ofereça acesso à B3 e permita a negociação de BDRs. Na prática, isso significa que o investidor não precisa abrir conta no exterior nem comprar dólar diretamente: a ordem é feita no Brasil, em reais, pelo home broker ou aplicativo da sua corretora de preferência.

Entre as plataformas mais conhecidas pelos brasileiros estão XP, Rico, Clear, BTG Pactual, Inter, Nubank/NuInvest, Itaú Corretora, Genial e Modal. A disponibilidade, porém, pode variar conforme cada instituição. Por isso, antes de investir, o ideal é pesquisar pelo código SPCX34 dentro da área de renda variável da corretora e verificar se o ativo já aparece liberado para negociação.

A expectativa é que a ação da SpaceX no IPO seja precificada em torno de US$ 135, valor equivalente a aproximadamente R$ 675, considerando uma conversão estimada. No entanto, o BDR terá uma estrutura fracionada, com paridade de 1 ação para 15 BDRs. Na prática, isso significa que uma ação negociada no exterior será representada por 15 certificados no mercado brasileiro.

Com essa divisão, o acesso ao papel tende a ficar mais viável para o pequeno investidor. A estimativa é que cada BDR possa ser negociado na faixa de R$ 50 a R$ 70, dependendo da cotação final da ação, do câmbio e das condições de mercado no momento da estreia.

O processo é semelhante ao de compra de ações brasileiras, ETFs e outros BDRs listados na bolsa. Basta acessar a conta da corretora, buscar o ticker SPCX34, informar a quantidade desejada e enviar a ordem de compra, respeitando o saldo disponível e as regras da plataforma.