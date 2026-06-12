Com R$ 50, brasileiro pode investir na SpaceX de Elon Musk

Investir na SpaceX, empresa fundada por Elon Musk e dona da Starlink, deixou de ser uma possibilidade restrita a grandes fundos internacionais. A partir desta sexta-feira, 12 de junho, investidores brasileiros passam a ter acesso ao BDR SPCX34, negociado na B3, com valor estimado na faixa de R$ 50 a R$ 70 por recibo.

O produto chega ao mercado brasileiro no mesmo dia em que as ações da companhia começaram a ser negociadas na Nasdaq, nos Estados Unidos, sob o ticker SPCX. A estreia da empresa de foguetes e satélites movimentou o mercado global e marcou a maior oferta pública inicial de ações, ou IPO, já registrada.

A SpaceX vendeu 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada e levantou cerca de US$ 75 bilhões. A operação superou com folga o recorde anterior da Saudi Aramco, que havia captado US$ 29,4 bilhões em sua abertura de capital, em 2019.

Nos primeiros minutos de negociação, as ações da companhia subiram mais de 15%, levando o valor de mercado da SpaceX para acima de US$ 2 trilhões. A disparada também reforçou a posição de Elon Musk no topo do ranking global de bilionários e o colocou na rota de se tornar o primeiro trilionário do mundo.

Como investir na SpaceX R$ 50?

No Brasil, o investimento na SpaceX poderá ser feito por meio do BDR SPCX34, código pelo qual o recibo da empresa será negociado na B3. A compra funciona de forma parecida com a de uma ação brasileira: o investidor acessa o home broker da corretora, busca pelo ticker SPCX34, informa a quantidade desejada e envia a ordem de compra.

A principal vantagem para o pequeno investidor está na estrutura do BDR. Cada ação da SpaceX negociada nos Estados Unidos corresponde a 15 recibos no mercado brasileiro. Por isso, embora a ação tenha sido precificada a US$ 135 no IPO, o brasileiro não precisa desembolsar o equivalente a uma ação inteira da Nasdaq.

Na prática, essa paridade reduz a barreira de entrada. O investidor passa a ter exposição à companhia com um valor inicial estimado entre R$ 50 e R$ 70 por BDR, dependendo da cotação do papel, do dólar e das condições de mercado no momento da negociação.

A compra pode ser feita por qualquer corretora brasileira que ofereça acesso à renda variável na B3, incluindo bancos digitais, corretoras independentes e plataformas de investimento. Todo o processo ocorre em reais, sem necessidade de abrir conta internacional, comprar dólar diretamente ou fazer remessa de dinheiro ao exterior.

DICA DO DCI: Mesmo com a facilidade de acesso, a decisão deve ser tomada com planejamento. A SpaceX chega à bolsa como uma das empresas mais comentadas do mundo, mas também estreia com uma avaliação bilionária e grandes expectativas. Para pequenos investidores, começar com valores menores pode ser uma forma de acompanhar o papel sem comprometer uma parte relevante da carteira.

O que é o IPO da SpaceX?

O IPO da SpaceX é a primeira venda de ações da companhia ao público. Antes da operação, a empresa era privada, ou seja, suas participações ficavam concentradas entre fundadores, funcionários, fundos e investidores selecionados.

Com a oferta pública inicial, a SpaceX passa a ter ações negociadas em bolsa, permitindo que investidores comprem uma fração da empresa no mercado. Parte das ações é distribuída a investidores que participam da oferta. Depois do início da negociação, quem não recebeu ações no IPO também pode comprar os papéis diretamente na bolsa, conforme a disponibilidade e o preço de mercado.

Esse processo costuma atrair muita atenção porque abre ao público o acesso a empresas que antes estavam fora do alcance do investidor comum. No caso da SpaceX, o interesse é ainda maior pelo tamanho da operação, pela presença de Elon Musk e pelo potencial de negócios ligados a foguetes reutilizáveis, satélites, internet via Starlink e contratos governamentais.

Ao mesmo tempo, IPOs podem ter forte volatilidade. Nos primeiros pregões, o preço das ações pode subir rapidamente por causa da demanda, mas também pode cair se investidores decidirem vender os papéis ou se o mercado reavaliar o valor da empresa.

Como comprar o BDR da SpaceX passo a passo

Para comprar o BDR da SpaceX, o investidor precisa ter conta em uma corretora brasileira habilitada a operar na B3. Depois, basta seguir os passos:

acessar o home broker da corretora; digitar o código SPCX34; escolher a quantidade de BDRs; conferir o preço da ordem; confirmar a compra.

A negociação ocorre em reais, dentro do ambiente da bolsa brasileira. O ativo fica registrado na conta de investimentos do comprador, assim como ações, ETFs e outros BDRs.

O que é um BDR?

BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipt. Trata-se de um certificado negociado na bolsa brasileira que representa ações emitidas por empresas no exterior.

Ao comprar um BDR, o investidor brasileiro não compra diretamente a ação original da empresa estrangeira, mas um recibo lastreado nesse ativo. Mesmo assim, o desempenho do BDR tende a acompanhar a variação da ação lá fora e também sofre influência do câmbio.

Esse tipo de investimento se tornou uma das principais portas de entrada para brasileiros que desejam acessar empresas globais sem sair da B3. Hoje, já existem BDRs de companhias como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia e Tesla.

Com a chegada da SpaceX, o investidor local ganha acesso a mais uma gigante global por meio do mercado brasileiro. A diferença é que, desta vez, o ativo chega à B3 no mesmo dia da estreia da empresa em Wall Street, ampliando o acesso quase simultâneo ao investidor nacional.

Vale a pena investir no BDR SPCX34?

O BDR da SpaceX pode chamar atenção por permitir investimento com cerca de R$ 50, mas o preço baixo de entrada não elimina os riscos. O SPCX34 é um ativo de renda variável e pode oscilar bastante, especialmente nos primeiros dias após o IPO.

O desempenho do BDR deve refletir três fatores principais: a variação da ação SPCX na Nasdaq, o comportamento do dólar diante do real e o humor dos mercados internacionais. Se a ação subir nos Estados Unidos, o BDR tende a acompanhar. Se o dólar cair ou se houver realização de lucros lá fora, o recibo também pode sofrer pressão.

Além disso, empresas com grande expectativa de crescimento costumam negociar a múltiplos elevados. Isso significa que parte do otimismo do mercado já pode estar embutida no preço. Para que a valorização continue no longo prazo, a SpaceX terá de entregar resultados compatíveis com o tamanho da expectativa.

Por isso, o investimento pode fazer sentido para quem busca diversificação internacional e aceita risco, mas exige cautela. Especialistas recomendam evitar concentração excessiva em um único ativo, principalmente em empresas recém-listadas e sujeitas a oscilações intensas.