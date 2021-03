Bitcoin cai 6% no dia e acumula perda de 20% desde alta histórica

O preço do Bitcoin (BTC) amanheceu em queda livre no Brasil e seu valor já recuou mais de 6% no momento da escrita sendo negociado abaixo de R$ 300 mil pela primeira vez em mais de 15 dias.

Embora o criptoativo tenha registrado um novo recorde em seu valor, passando de US$ 61 mil (R$ 330 mil no Brasil) a criptomoeda já caiu mais de 20% desde seu patamar histórico.

Especialistas ouvidos pelo DCI lembram que os mercados de criptomoedas são frequentemente voláteis e que a correção pode ser outro retrocesso normal dentro do atual ciclo de alta.

“As correções são necessárias para gerar força para um impulso de alta, já que os mercados não podem subir em linha reta. Além disso, um vencimento recorde de $ 6 bilhões de opções é esperado para 26 de março, o que geralmente traz alguma volatilidade”, disse o analista Michael Van de Poppe.

Van de Poppe pontua ainda que o preço do Bitcoin deve agora recuperar a área de US$ 53.200, US$ 53.800, entre R$ 300 e R$ 315 no Brasil, para reviver qualquer impulso de alta no curto prazo.

Porém ele destaca que, se isso não acontecer, é provável que haja mais desvantagens para a criptomoeda que deve recuar abaixo de US$ 50 mil, R$ 280 mil no Brasil.

Bitcoin no curto prazo

Para o analista Patrick Heusser, chefe de negociações da Crypto Finance AG, este movimento sinalizou um alerta importante no mercado e, segundo ele, aponta que os touros estão cansados depois de elevar o preço do Bitcoin para novos recordes quase semanais.

O analista afirma que o Bitcoin precisa manter seu preço acima de US$ 54 mil para que o padrão de alta não seja quebrado e que uma movimentação abaixo deste valor abriria as portas para uma queda para US$ 47.000.

Na mesma linha de Heusser o analista, Rakesh Upadhyay aponta que o ímpeto de alta parece estar enfraquecendo e que isso pode puxar o preço para baixo até US$ 41.959.

“Uma queda tão profunda pode atrasar o início da próxima etapa da subida”, disse.