Bitcoin tem mais um dia morno e fecha o dia em R$ 330 mil

O Bitcoin vivenciou mais um dia de negociações laterais e com baixa volatilidade, com a criptomoeda sendo negociada na faixa de US$ 58 mil até US$ 59 mil (R$ 330 a R$ 328 mil no Brasil)

É a segunda semana de negociação lateral do Bitcoin, que tem seu preço negociado na marca variando de US$ 55 a US$ 59 mil sem conseguir romper com força a marca de US$ 60 mil.

“O mercado de cripto segue oscilando entre a máxima recente (próxima dos US$ 62 mil) e a mínima desse período (em torno de US$ 55 mil), mas o sentimento ainda é bastante positivo, com notícias favoráveis dominando o noticiário. A grande expectativa do momento é que a SEC (a CVM dos EUA) aprove, em algum momento durante 2021, a criação de um ETF de criptoativos no mercado americano”, disse Bruno Milanello, executivo na área de Investimentos do Mercado Bitcoin.

No final do dia o Bitcoin fechou negociado a R$ 58,900 (R$ 330 ml no Brasil), com baixa de 2%.

Os dados são da exchange Mercado Bitcoin e do portal Coinmarketcap.

Bitcoin perspectiva

Milanello pontua ainda que, embora a aprovação de um ETF de Bitcoin tenha sido negada diversas vezes no passado, é a primeira vez que uma casa experiente e de renome como a Fidelity faz o questionamento ao órgão americano.

“Temos ainda para acontecer em abril a listagem da Coinbase na bolsa americana. A capitalização de mercado das criptomoedas segue fazendo novas máximas, o que confirma o bom momento. Porém, um dado importante a ressaltar é que podemos estar no começo de uma Alt Season, dado que a dominância do Bitcoin caiu abaixo de 60% de market share”

O executivo também destaca o avanço do mercado de criptomoedas no Brasil.

“No Brasil, tivemos o lançamento do primeiro fundo com criptomoedas pelo BTG Pactual. Em termos de preço, seguimos no mesmo caminho, com as criptomoedas caindo um pouco mais do que se comparado ao mercado internacional devido à queda do câmbio em mais de 1%. Com isso, as 18h00, o BTC em reais era cotado a 330.000 no Mercado Bitcoin”, disse.

O que é Bitcoin e para o que serve

O Bitcoin é uma moeda digital que funciona de forma independente, sem uma entidade central. Uma das tecnologias por trás do Bitcoin é o blockchain, banco de dados distribuído nos computadores que participam da rede. Como o sistema é descentralizado e não é controlado por ninguém, não há como censurar ou reverter transações, ao contrário do sistema financeiro tradicional.