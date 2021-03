Bitcoin volta a subir e se aproxima dos US$ 60 mil

Em linha com a previsão de alguns analistas, o preço do Bitcoin iniciou a semana em alta, após sofrer quedas que o levaram a baixar até US$ 50 mil, na última semana.

Bitcoin em alta

Nesta segunda-feira, 29, a criptomoeda tem cotação acima dos US$ 58 mil e indica que pode, a qualquer momento, ultrapassar seu recorde histórico de semanas atrás, quando ultrapassou a barreira dos US $ 61 mil pela primeira vez.

A valorização desta segunda-feira foi de mais de US $ 2,3 mil (4% aproximadamente), de acordo com informações do TradingView. Já comparado ao momento mais baixo da semana anterior, que chegou a ficar abaixo de US$ 50 mil, a valorização foi de 16% e dá sinais de que vai reverter a queda que sofreu nas duas últimas semanas.

Embora a recuperação já fosse esperada, o anúncio da Visa de que irá incorporar transações com criptomoeda em seu sistema de pagamento é apontado como uma forte influência para o mercado, mesmo ela tendo sido realizada com o stablecoin USDC, por meio do blockchain Ethereum.

Espaço para mais altas

Analistas de mercado, em sua maioria, prevêem que o ciclo de alta do Bitcoin ainda está em um estágio inicial, mesmo tendo valorizado mais de 1400% desde março do ano passado, após uma baixa de 40% por causa da pandemia de covid-19, que começava a se espalhar pelo mundo.

Outro fator que puxou para cima o Bitcoin foi o fato de algumas empresas adotarem a criptomoeda como reserva de valor, a exemplo do que fez a Tesla recentemente, que anunciou aceitar pagamentos em BTC em compras feitas nos Estados Unidos.

O recorde histórico da criptomoeda até agora é de US $ 61.711, de acordo com a CoinGecko, e analistas como Willy Woo, bastante respeitado, aponta que o Bitcoin tem uma meta que deve ultrapassar os US $ 74 mil no curto prazo.

Analistas mais otimistas apostam que a criptomoeda possa chegar em um valor entre US $ 300 e US $ 400 mil até o final deste ano, o que seria uma valorização de mais de cinco vezes seu valor atual.