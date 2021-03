Blockchain.com capta R$ 1,6 bilhão em investimento

A Blockchain.com, provedor de serviços de criptomoeda sediado em Londres, levantou US$ 300 milhões (quase R$ 1,6 bilhão) em uma nova rodada de investimentos que avaliou a empresa em US $ 5,2 bilhões. Um aumento considerável de uma avaliação de apenas um mês atrás, de US $ 3 bilhões, quando levantou US$ 120 milhões.

A rodada de investimentos foi liderada pela DST Global, Lightspeed Venture Partners e VY Capital, e é o terceiro maior aumento de capital da indústria do mercado de criptomoedas até o momento, só ficando atrás dos US$ 400 milhões da Bitmain Technologies, em 2018, e dos US$ 350 milhões da BlockFi, no início deste ano, e igual à arrecadada em uma única rodada por Bakkt, em março do ano passado.

Segundo o Wall Street Journal, embora o levantamento de capital no espaço dos criptoativos tenha caído de um total de US$ 4,5 bilhões em 2018 para US$ 2,7 bilhões em 2020, neste ano já foram registrados três dos maiores aumentos de capital na história do setor.

Blockchain.com arrecada bilhões em financiamento

A Blockchain.com planeja usar os novos fundos para recrutar mais funcionários e apoiar seus negócios institucionais.

“O lado institucional exige mais capital. Quando você está lançando um argumento de venda para gerentes de ativos, eles querem um grande balanço patrimonial”, disse o CEO da empresa, Peter Smith.

Ainda segundo o CEO, se a atual explosão de preços do Bitcoin (BTC) continuar, a expectativa é de que o lucro da Blockchain.com em 2021 atinja um recorde histórico na casa dos “nove dígitos”, o que é provável, visto que a empresa já supostamente dobrou desde o início deste ano.

Smith aponta que a empresa tem 31 milhões de usuários em 200 países e 70 milhões de carteiras digitais registradas, tendo levantado um total de US $ 1,5 bilhão desde sua fundação em 2011.

O CEO também deu a entender que a empresa está “considerando cuidadosamente suas opções de mercado público”, com um olhar atento sobre o resultado da muito esperada oferta pública inicial da Coinbase, ou IPO, no final deste ano.

A Coinbase tinha uma avaliação pré-IPO estimada em cerca de US $ 100 bilhões no início de março e pretende vender até 115 milhões de ações na bolsa de valores Nasdaq, de acordo com seu recente arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.