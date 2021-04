Capitalização de mercado de criptomoedas chega a US$ 1,9 tri

O mercado das criptomoedas, liderado pelo Bitcoin, continua em franco crescimento e registrando máximas históricas.

De acordo com dados do CoinGecko e do CoinMarketCap, a capitalização de mercado das criptomoedas existentes ultrapassou o valor de US$ 1,9 trilhão (pouco mais de R$ 10,8 trilhões), chegando a uma máxima histórica de US$ 1,99 trilhão (mais de R$ 11,3 trilhões) na manhã desta quinta-feira, 1º de abril, antes de passar por uma correção que retornou o valor para próximo do dia anterior.

O recorde histórico traz também outra marca para o mercado das criptomoedas, por ultrapassar a capitalização de mercado da Saudi Aramco, gigante do ramo de petróleo e gás, e segunda empresa mais valiosa do mundo em capitalização de mercado, avaliado em US$ 1,86 trilhão atualmente, atrás apenas da Apple (em torno dos US$ 2 trilhões).



Mercado de criptomoedas em expansão

Em fevereiro, a capitalização total de mercado das criptomoedas já havia superado a das ações do Google, que passava do US$ 1,4 trilhão na época, e até da Amazon e Microsoft, avaliadas em US$ 1,5 trilhão e US$ 1,7 trilhão, respectivamente.

O Bitcoin, com capitalização de mercado estimada em US$ 1,1 trilhão, responde por quase 60% desse valor. Recentemente, o CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, em entrevista ao Squawk Box da CNBC, disse que acredita que o Bitcoin deva alcançar ou superar a capitalização de mercado do ouro, atualmente estimada em US$ 10,7 trilhões, graças ao seu crescimento e as mudanças de paradigma, que têm levado a criptomoeda a ser adotada institucionalmente.

“No início do ano, pensei que minha meta [no valor do Bitcoin] era US$ 60 mil, porque seriam 10% de ouro”, Mas eu disse a mim mesmo e aos nossos investidores que, quando chegar a 10%, vai para 20% e, quando chegar a 20%, vai para 50% e depois 100%”, comentou o CEO, e completou: “Eu realmente acho que o Bitcoin está em um caminho inevitável para ter a mesma capitalização de mercado e, em seguida, uma capitalização de mercado mais alta que o ouro”.