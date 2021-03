Cardano será negociada no Mercado Bitcoin

O Mercado Bitcoin, uma das maiores exchanges a operar no Brasil, anunciou que vai listar mais 10 criptomoedas a partir das próximas semanas e o criptoativo Cardano (ADA) está entre elas. O anúncio foi feito pelo CEO da exchange, Reinaldo Rabelo, durante uma live do E-Investidor, nessa quarta-feira, 24.

O executivo disse que as criptomoedas foram escolhidas de forma criteriosa pelo Mercado Bitcoin, já que atualmente existem mais de 8 mil moedas digitais ativas no mundo. As novas opções vão se juntar a outras já oferecidas pela exchange, como as líderes Bitcoin e Ethereum, entre outras.

Rabelo, em conversa que durou aproximadamente uma hora, também falou sobre o mercado das criptomoedas, principalmente o Bitcoin, que se popularizou entre investidores casuais nos últimos meses, por causa de sua alta valorização.

Além de se posicionar como grande investidor da criptomoeda, ele destacou que a rastreabilidade é um ponto fundamental e que permite acompanhar todo o caminho da criptomoeda. E que, embora o anonimato seja garantia nas transações, nada impede que criminosos sejam identificados e presos.

Sobre os recentes investimentos de Elon Musk no Bitcoin, Rabelo comentou que acha que “é importante entender que especuladores sempre vão tentar manipular qualquer mercado”, mas que ele acredita que esse não foi o caso da Tesla, pois, afinal, a empresa declarou que vai manter os Bitcoins recebidos dos clientes.

Ampliação – Cardano

Além das novas criptomoedas que serão integradas na plataforma, para dar conta da expansão, a Mercado Bitcoin está com vagas abertas para contratação de colaboradores, a maioria delas em São Paulo, mas também para outros estados do Brasil.

Atualmente, estão abertas vagas para 12 cargos: Analista Contábil; Analista de Controles Internos; Business Analyst; Desenvolvedor Back End; Business Developer; Engenheiro de Dados Pleno; Especialista de Segurança da Informação; Gerente Cyber Security; Gestão de Identidade e Acessos; Product Manager; Redator Pleno e Trader.

Interessados podem se candidatar direto pelo site: www.mercadobitcoin.gupy.io/