Citigroup e BID anunciam sucesso com pagamento em blockchain

O Citigroup, gigante do ramo bancário, anunciou, na quinta-feira, 8, a conclusão com êxito de uma prova de conceito para pagamentos internacionais baseado em blockchain.

De acordo com o anúncio, o processo foi executado pelo Citigroup Citi Innovation Labs com a colaboração do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e permitiu várias transferências dos Estados Unidos para um destinatário na República Dominicana, utilizando a rede blockchain LACChain, como parte do programa regional LACChain do BID.

O projeto seguiu os seguintes passos: O BID fez o depósito de fundos tokenizados denominados em dólares americanos em uma conta do Citi, transferindo os valores utilizando carteiras digitais.

“Depois de convertidos em tokens, esses fundos foram convertidos para a moeda local – pesos dominicanos – com a taxa de câmbio estabelecida pelo Citi”, disse o especialista em blockchain do BID e líder técnico do LACChain, Marcos Allende.

Citigroup e blockchain

O sucesso do projeto-piloto em blockchain deixou os envolvidos animados com um potencial novo método de transações internacionais dos Estados Unidos para países da América Latina e do Caribe, permitindo rastreabilidade instantânea das operações, das taxas e do câmbio.

“Existem muitas aplicações de pagamentos transfronteiriços inclusivos, como assistência oficial ao desenvolvimento e remessas internacionais. Não há dúvida de que eles são extremamente importantes para as economias de nossa região e, mais importante, para os beneficiários finais e famílias que recebem remessas ”, avaliou a CEO do BID Lab, Irene Hofman.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (Inter-American Development Bank – IADB), organização internacional que apoia o desenvolvimento econômico e social e a integração regional da América Latina e do Caribe, destaca que tem explorado a tecnologia blockchain desde 2019, quando o BID Lab estabeleceu o programa LACChain, que tem código aberto e é executado no blockchain do JPMorgan e na plataforma de contrato inteligente Quorum.

Do outro lado dessa parceria bem sucedida, o Citigroup desenvolveu, em 2015, três sistemas baseados em blockchain e o piloto de uma criptomoeda chamada de Citicoin, com o objetivo de explorar transações transfronteiriças mais eficientes.