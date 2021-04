CME lançará contrato futuro para Micro Bitcoin

A exchange de derivativos Chicago Mercantile Exchange (CME), uma das maiores bolsas do mundo, anunciou, na terça-feira, 30, que lançará contratos futuros de “Micro Bitcoin”, caracterizado como 0,1 BTC. A novidade permitirá que mais pessoas invistam e apostem no preço futuro da principal criptomoeda do mercado.

No anúncio a CME disse que os novos contratos, com tamanho de um décimo de um Bitcoin, estarão disponíveis para negociação no dia 3 de maio e serão liquidados em dinheiro com base na Taxa de Referência de Bitcoin CME CF.

“Desde o lançamento de nosso contrato futuro de Bitcoin em 2017, vimos um crescimento constante da liquidez e da participação de mercado em nossos derivados de criptomoedas, especialmente entre os comerciantes institucionais”, disse Tim McCourt , Diretor Global de Índice de Ações e Produtos de Investimento Alternativos do CME Group,.

Contratos futuros de Bitcoin

Um contrato futuro é um acordo legal padronizado para comprar ou vender algo a um preço predeterminado em um momento específico no futuro.

Os contratos de “Micro Bitcoin Futuro” se juntarão ao conjunto crescente de derivados de criptomoedas do CME Group, incluindo futuros e opções de Bitcoin e futuros de Ether lançados recentemente.

Só neste ano, 13.800 contratos futuros de Bitcoin CME (equivalente a cerca de 69.000 Bitcoins) foram negociados em média a cada dia. Além disso, o Ether da CME teve 767 contratos futuros negociados (equivalente a 38.400 Ether) em média a cada dia, desde o lançamento em 8 de fevereiro .

“A introdução de contrato futuro de Micro Bitcoin responde diretamente à demanda por contratos de menor porte de uma ampla gama de clientes e oferecerá ainda mais opções e precisão em como os participantes podem negociar Bitcoins Futuros regulamentados de maneira transparente e eficiente no CME Group”, afirmou McCourt.

O novo contrato será liquidado em dinheiro, com base na CME CF Bitcoin Reference Rate , que serve como uma taxa de referência diária do preço do Bitcoin em dólares americanos,

A CME subiu de posição no segundo semestre de 2020 e se tornou a maior exchange de Bitcoin Futuro por contratos em aberto no final de dezembro, em um sinal de aumento da participação institucional. Recentemente, no entanto, a exchange caiu para a quarta posição.