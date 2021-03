Cotação do Bitcoin hoje (24/03/2021): moeda fecha o dia a R$ 307 mil

Cotação do Bitcoin hoje (24/03/2021): A principal criptomoeda do mercado, o Bitcoin, iniciou a manhã desta quarta,-feira, 24, sendo negociado em alta de pouco mais de 0,6%, com valor em pouco mais de US$ 54.800 ou algo em torno de R$ 306 mil.

Qual a Cotação do Bitcoin hoje?

Ao longo do dia a criptomoeda chegou a registrar alta de pouco mais de 4% passando de US$ 55 mil, ou R$ 317 mil no Brasil.

O movimento foi impulsionado basicamente pelo anúncio de Elon Musk, CEO da Tesla, de que a empresa passará a aceitar Bitcoins como forma de pagamento pelo seus veículos.

Contudo, o anúncio de Musk não foi suficiente para segurar a alta do ativo, que depois de bater 4% de valorização começou a perder força e, há instantes, registrava alta de 0,2%, eliminando os ganhos do dia, sendo cotado novamente em R$ 307 mil no país.

Os dados são da exchange Mercado Bitcoin e do portal Coinmarketcap.

O que é Bitcoin e para o que serve?

O Bitcoin é uma moeda digital que funciona de forma independente, sem uma entidade central. Uma das tecnologias por trás do Bitcoin é o blockchain, banco de dados distribuído nos computadores que participam da rede. Como o sistema é descentralizado e não é controlado por ninguém, não há como censurar ou reverter transações, ao contrário do sistema financeiro tradicional.

Expectativa de valorização

Assim como qualquer outro ativo, incluindo ouro, ações de empresa, ou imóveis, o Bitcoim tem seu valor ditado exclusivamente pela oferta e demanda do mercado. Dessa maneira, é impossível prever como estará esse equilíbrio ao longo do tempo.

Ao contrário do mercado de renda fixa, onde há uma previsibilidade de retornos, nas moedas, commodities, e renda variável, a flutuação da cotação é livre. Isso significa que a expectativa de valorização depende do número de interessados, ou seja, a adoção do Bitcoin como reserva financeira, ou meio de transação.

Nesse sentido, existem diversas teorias que ditam o potencial de valor das criptomoedas. Alguns afirmam que a escassez, medida pela quantidade anual emitida frente ao estoque disponível é que determina o valor justo. Enquanto isso, há quem afirme que o custo de mineração deve servir como base para a precificação.

Uma das dúvidas mais comuns dos investidores iniciantes nesse mercado é como transformar novamente o Bitcoin em reais, de forma a sacar para a conta bancária. Primeiro, é importante lembrar que nas criptomoedas os usuários são livres para negociar entre si.

Buscando reduzir riscos, surgiu a figura das exchanges, que funcionam de maneira semelhante às corretoras tradicionais. Ou seja, asseguram que comprador e vendedor recebam o que foi combinado.

Para evitar golpes e riscos ao comprar Bitcoin, deve-se ter cuidado ao escolher a exchange para compra e venda de Bitcoin.

No Brasil a ABCripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia, reúne as principais exchanges do setor no país: Mercado Bitcoin, Foxbit, Novadax e BitBlue, todas em conformidade com as leis e regulamentos do país.

Quanto vale o bitcoin

O Bitcoin inaugurou uma nova era na economia global, trazendo um novo paradigma tecnológico que vários empreendedores e desenvolvedores utilizaram e utilizam para criar projetos e modelos de negócio envolvendo a tecnologia na qual as criptomoedas são baseadas: o blockchain.

Esses projetos são chamados de altcoins, em referência ao fato de serem moedas “alternativas”. Todas as moedas que não são o bitcoin são chamadas de altcoins.

Até hoje, mais de 5 mil altcoins já foram lançadas, com os mais variados objetivos e tecnologias aplicadas.

Criptomoedas mais conhecidas – Cotação do Bitcoin hoje