FTX fecha acordo para nomear estádio de time da NBA

A exchange americana de criptomoedas FTX fechou acordo com o Condado de Miami-Dade (EUA) para nomear o estádio do Miami Heat, 12º time mais valioso entre os 30 da NBA, a Liga de Basquete norte-americana.

A FTX Arena vai custar à Exchange US$ 135 milhões (mais de R$ 750 milhões) para uma parceria de 19 anos.

FTX NBA

Com o acordo, a bolsa de criptomoedas, apoiada pela Alameda Research, se tornará o primeiro membro da indústria de criptoativos a garantir os direitos de nomenclatura da NBA, caso haja aprovação do Conselho de Comissários do Condado de Miami-Dade, prevista para acontecer, na sexta-feira, 26.

O CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, disse que a parceria é uma marca significativa para uma plataforma que trabalha com criptografia.

“Esta oportunidade é mais do que colocar nosso nome em um edifício icônico. É a chance de agregar valor à crescente e diversificada comunidade de Miami e das cidades vizinhas, além de participar de uma comunidade de campeonatos, de uma organização de campeonatos e de uma cultura de campeonatos”, disse ele, por meio de comunicado à imprensa.

Fortalecimento

Informações do Miami Herald apontam que o condado de Miami-Dade receberá US $ 90 milhões do negócio assim que as despesas e pagamentos ao Miami Heat forem deduzidos, com os fundos sendo divididos entre os 13 comissários do condado e direcionados ao combate à violência armada e à pobreza.

Em 6º lugar na Conferência Leste na atual temporada, o Miami Heat é o atual vice-campeão da NBA, já que na temporada passada, que precisou ser finalizada em condições especiais por causa da pandemia, em um espaço protegido que foi chamado de “A Bolha”, com jogadores e equipe confinados durante o tempo de disputa, o Miami foi o campeão em sua Conferência e acabou perdendo a final para o Los Angeles Lakers.

A aprovação do acordo vai fortalecer ainda mais a FTX, que vem expandindo ativamente o seu alcance de mercado desde que foi lançada, em 2019.

Em agosto de 2020, por US $ 150 milhões, a Exchange adquiriu o Blockfolio, rastreador de portfólio de ativos digitais com uma forte base de usuários de 6 milhões. Especialistas classificaram a ação como uma das mais inteligentes do mercado cripto.

A Exchange também listou uma variedade de ações convencionais tokenizadas para atrair um mercado mais amplo. Em dezembro, eles listaram cinco ações relacionadas a empresas de cannabis, além de oferecer aos comerciantes exposição ao Airbnb e aos contratos de derivados pré-IPO.