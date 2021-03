Glassnode prevê alta no preço do Bitcoin, com valor recorde

Em seu último informativo sobre a evolução do preço do Bitcoin a Gassnode, empresa de análise de mercado, destacou um crescimento em 2021 dos ‘holders’ de criptomoedas.

Holders são investidores que compram os criptoativos e, ao invés de vendê-los quando o preço sobe, os mantêm em suas carteiras.

Depois de analisar a dinâmica entre esses participantes no mercado a Glassnode afirma no documento que uma nova alta no preço do Bitcoin (BTC) pode ocorrer em breve.

Segundo a empresa, a alta deve sustentar-se até o final do ano já que a demanda dos investidores se mantém firme e em crescimento.

Em relação à atividade de investidores a empresa registra que a relação entre logins de usuários nas corretoras e o número de novos usuários cadastrados tem crescido fortemente a cada ano.

Esse movimento também vem sendo observado no Brasil e liderado pela exchange Mercado Bitcoin, com mais de 2 milhões de pessoas cadastradas em sua plataforma.

A empresa indica que enquanto mais pessoas entram nas plataformas em busca de comprar Bitcoins menos criptoativos estão disponíveis para negociação, o que impulsiona uma alta no valor do ativo.

Glassnode

A Glassnode também examina a relação entre a duração média das visitas às exchanges e o Spent Output Profit Ratio (SOPR), ou lucro na venda de BTC.

“O SOPR é simplesmente o preço de venda destes dividido pelo preço de compra”, explica a empresa na seção de seu portal dedicada ao SOPR.

Portanto, segundo o criador da métrica, Renato Shira, o SOPR pode ser usado para identificar altos e baixos do preço do Bitcoin, dependendo de seu valor acima ou abaixo de 1.

Na alta, o SOPR permanece acima de 1 e uma diminuição para 1 deste parâmetro indica um mínimo. Na baixa, o SOPR permanece abaixo de 1, e quando atinge o valor 1, sinaliza um máximo do preço.

Atualmente, o índice aponta para um valor acima de 1, fortalecendo a tese de que o preço do Bitcoin deve permanecer sendo negociado dentro de uma tendência de alta.

Bitcoin Futuro versus OTC

Outra métrica destacada é a relação entre o volume de negociações de Bitcoin Futuro e o volume de comércio OTC (balcão), que tende a cescer em tempos de alta.

Em janeiro de 2020, o volume de Bitcoin Futuro estava abaixo de 40% do volume OTC, e atingiu esse volume no início de agosto.

O crescimento no volume de futuros, desde janeiro deste ano, parte de 100% e atualmente chega a 140% do volume de balcão.

A relação reforça uma tendência positiva para o preço da criptomoeda.