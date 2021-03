Groupe Casino, controlador do Pão de Açúcar, lança criptomoeda

O Groupe Casino, varejista com sede em Paris e mais de 11.000 lojas, controlador, no Brasil, das redes Pão de Açúcar, Extra e Assaí Atacadista, lançou hoje,18, uma stablecoin indexada ao euro, o Lugh (EURL), na blockchain Tezos. A criptomoeda foi desenvolvida em colaboração com a Nomadic Labs, empresa também sediada em Paris e focada em distribuição e descentralização de software formalmente verificado.

Casino lança criptomoeda

Stablecoin são criptomoedas com valor fixo e não sujeitas às oscilações de preço no mercado como ocorre com o Bitcoin. No caso da moeda criada pelo Casino, ela será indexada ao euro, portanto sempre 1 Lugh será correspondente a 1 euro e, para cada Lugh emitido o grupo promete ter o valor correspondente em euro armazenado para garantir o lastro do criptoativo.

O Societe Generale Bank deterá e administrará as reservas em euros da EURL. Nomadic Labs gerenciará todas as operações relacionadas ao uso do blockchain da Tezos. Sceme é o provedor de tecnologia responsável por desenvolver os contratos inteligentes EURL, a plataforma de gerenciamento de tokens e o monitoramento do ambiente.

Plano de consórcio

A Lugh (EURL) é lastreada por euros FIAT (fiduciários) totalmente reservados em uma conta bancária do Société Générale e indexada em uma base de 1: 1 com EURO.

Para garantir a transparência, a empresa de auditoria francesa PwC França emitirá um relatório mensal sobre o número de tokens EURL emitidos e o saldo da conta bancária associada no Société Générale.

A Coinhouse, líder francesa no campo de investimento em criptomoedas para pessoas físicas e jurídicas, será a primeira exchange a contar com a EURL listada devendo manter exclusividade até a emissão dos primeiros 500 mil EUR-L, quando outras plataformas poderão contar com a establecoin.

Ainda não há prazo ou informações se o criptoativo também será disponibilizado no Brasil, onde a rede Casino também atua.

Inicialmente, a Lugh será reservada a investidores em criptomoedas, mas a expectativa é de que, entre 12 e 24 meses, se torne um consórcio para oferecer meio de pagamento e programa de fidelidade global em marcas parceiras.

Atualmente, o projeto é liderado pelo Groupe Casino, mas deverá contar no futuro com os principais investidores da B2C.

O blockchain da Tezos, que tem recebido demanda crescente para a emissão de stablecoin, recebeu recentemente o lançamento de uma criptomoeda atrelada ao dólar americano, desenvolvida pelo Hover Lab.