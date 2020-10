Hardware wallets: qual a melhor carteira física de Bitcoin?

Com a crescente popularidade das criptomoedas, o número de ataques de hackers tem aumentado. Por este motivo, guardar as senhas em hardware wallets é um dos métodos mais seguros para proteger criptomoedas.

Estes dispositivos físicos armazenam as chaves-privadas das carteiras (wallets) de Bitcoin e criptomoedas, no entanto, fora do ambiente da internet. Desta maneira, são chamados de armazenamento frio (cold), ou de carteiras offline.

Sem dúvidas, é um dos métodos mais seguros para guardar criptomoedas, pois essas carteiras não são acessíveis pela internet.

O que é uma carteira (wallet)?

Uma carteira de criptomoedas permite administrar envios e transferências. Na realidade, a carteira guarda apenas a chave-privada que autoriza transações de seu endereço virtual. Ou seja, as criptomoedas, de fato, nunca saem do blockchain, este banco de dados sem coordenador central.

Você detém a informação da chave-privada, e esta permite transacionar e transferir as suas criptomoedas. Deste modo, uma carteira de criptomoedas é um método de armazenar e gerenciar estas chaves. Entretanto, existem diversas maneiras de guardar suas criptomoedas, incluindo as hardware wallets.

A sua conta de criptomoedas na corretora não é a sua carteira, pois o dono da chave privada é a própria corretora. Diante disso, é importante entender que o controlador da chave privada é o verdadeiro dono das criptomoedas.

De forma simples, existem carteiras para armazenar e usar suas criptomoedas no dia-a-dia, conhecidas como carteiras quentes. Todavia, existem opções para armazenamento de uso menos frequente, as carteiras frias.

No vídeo abaixo, o pessoal da @usecripto explica como transferir Bitcoins utilizando a corretora (exchange) Mercado Bitcoin.

O que é uma hardware wallet (carteira física)?

É uma carteira de criptomoedas que armazena a chave-privada em um dispositivo físico seguro. Em suma, estas carteiras buscam isolar a chave-privada da internet, dificultando o trabalho de hackers.

As carteiras em aplicativos de celular e computador, conhecidas como hot wallets (carteiras quentes), são fáceis de serem atacadas. Isto porque estão permanentemente expostas ao ambiente da internet.

Hardware wallets são dispositivos externos, similares a pen drives, que você pode levar no bolso. Deste modo, são imunes a vírus e a ataques maliciosos pela internet. No entanto, mesmo se você perder o dispositivo físico, ainda assim poderá recuperar as criptomoedas através de sua seed, as palavras-chave de segurança.

Vantagens da hardware wallet

São dispositivos que oferecem alto grau de segurança, com baixo grau de dificuldade de uso. O importante é o fato de isolar as chaves-privadas da internet, trabalhando sempre em ambiente offline. De certo, são a maneira mais segura de se guardar criptomoedas.

Tenha em mente estas desvantagens

Primeiramente, existe um custo razoável para aquisição destes dispositivos físicos. Além disto, é necessário manter um backup físico, um salvaguardas para caso de perda ou falha no dispositivo.

Alem disso, a hardware wallet exige conectar em outro dispositivo para autorizar as transações, já que a mesma não possui acesso a internet. Desta maneira, é necessário estar fisicamente próximo da mesma no ato das transações.

Dicas ao comprar um hardware wallet

O custo médio dos dispositivos varia entre R$ 600 e R$ 1.200, portanto só faz sentido economicamente para armazenar valores acima de R$ 5 mil. Compre somente do fabricante ou revendedor autorizado.

Evite comprar embalagens abertas, ou de revendedores duvidosos. Do mesmo modo, jamais adquira hardware wallets previamente utilizados. Neste caso, existe o risco de que tenham sido alteradas, contendo assim um código malicioso já embarcado.

Quais as melhores e quanto custam no Brasil?

Existem diversas marcas e modelos a venda no mercado norte-americano. No Brasil, o número de opções é bem mais limitado, especialmente quando se trata de revendedores autorizados.

Se você está comprando no Brasil, lembre-se que no preço estão inclusos os custos e impostos cobrados na importação. Como resultado, se optar por comprar na Amazon norte-americana, escolha cuidadosamente o fornecedor.

Entre as carteiras mais bem avaliadas, tomando por base a avaliação dos consumidores nos marketplaces estrangeiros, encontramos os seguintes modelos.

O caso mais simples para um atacante conseguir roubar moedas é de pessoas que deixam suas chaves-privadas em arquivos no computador ou celular.

As hardware wallets (carteiras físicas) são mais seguras que as demais, embora os usuários podem correr o risco de perder a senha de desbloqueio ou o próprio dispositivo. Por este motivo recomendamos fortemente guardar um backup físico da seed, as palavras-chave de segurança.