Saiba qual é o tuíte de Jack Dorsey vendido por R$ 16 milhões

O Twitter completou 15 anos no dia 21 de março, e a primeira mensagem postada na rede social, do cofundador Jack Dorsey, foi vendida por nada menos do que US$ 2,9 milhões, o equivalente a quase R$ 16 milhões.

A mensagem “just setting up my twttr” (estou criando minha conta no Twttr) foi postada às 5h50 da data referida e se tornou um marco na rede social. No início do mês, Dorsey, que é diretor-executivo do Twitter, anunciou que faria um leilão da mensagem que foi transformada em um token não fungível, NFT.

O leilão foi encerrado nessa segunda-feira (22), e o vencedor foi Sina Estavi (@sinaEstavi), que ofereceu 1.630,6 Ethereum (ETH) no dia 6 deste mês, 16 dias antes do fim do leilão.

Estavi é CEO da Bridge Oracle, um sistema oracle público na rede Tron. Na data do lance, o valor oferecido em ETH era calculado em US $ 2,5 milhões, mas no encerramento do leilão, com a valorização da criptomoeda, o valor chegou aos US $ 2,9 milhões. Ele vai receber um certificado digital do tweet, assinado e verificado por meio de criptografia por seu criador.

Postagem de Jack Dorsey convertida em NFT

A versão tokenizada do tweet foi listada na plataforma de tokens não fungíveis (NFT) Valuabes, que vem se popularizando na comercialização de obras NFT.

Dorsey informou também que todo o lucro arrecadado no leilão será doado para instituições de caridade, mais especificamente para beneficiar populações afetadas pela Covid-19 na África.

Com lançamento oficial em julho de 2006 nos Estados Unidos, a rede social criada por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass chamou a atenção pela simplicidade e limitação de apenas 140 caracteres por mensagem (expandido para 280 há alguns anos). A empresa estreou na Bolsa de Valores de Nova York em 7 de novembro de 2013.

Atualmente, de acordo com dados do websitehostingrating.com, a rede conta com cerca de 1,3 bilhão de contas, embora apenas 330 milhões sejam de usuários ativos. Ao todo, aproximadamente 500 milhões de tweets são enviados diariamente, ou 350 mil por minuto.