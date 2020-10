Paypal permite pagamentos com Bitcoin e criptomoedas

Paypal, a gigante de pagamentos, passou a permitir que seus usuários usem criptomoedas na plataforma. Em um movimento surpreendente, clientes agora podem comprar, vender e manter moedas digitais na carteira digital. Por enquanto, a novidade está disponível somente nos Estados Unidos, mas deve chegar a outras regiões no início de 2021.

A notícia fez com que o preço das criptomoedas subissem significativamente na última semana. Isso porque o Paypal sempre foi resistente a negociações com moedas digitais, inclusive bloqueando contas de usuários que as comercializavam.

Problemas ao usar criptomoedas no Paypal

Clientes do PayPal não têm acesso às chaves privadas de seus Bitcoins, a mais conhecida moeda digital. Isto é um grande problema, já que os fundos ficam sob custódia integral da empresa nesse primeiro momento.

Conforme consta no site da plataforma, o PayPal justifica que confiar na chave privada é “muito arriscado”. Portanto, o controle dos recursos pela empresa é basicamente um mecanismo de segurança para os usuários.

Outro ponto que desperta preocupação é o fato de não ser possível a transferência entre usuários. Isso vale tanto para Bitcoins, quanto para as demais criptomoedas. Nesse sentido, o serviço suporta também Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) e Ether (ETH).

É seguro comprar Bitcoin com PayPal?

Sim, utilizar PayPal como método de pagamento ainda é uma opção segura. Caso haja alguma fraude ou golpe, o comprador pode denunciar para o PayPal. Dessa forma, a empresa irá intervir para reaver o dinheiro do cliente.

Todavia, pelo menos a princípio, tudo o que for enviado em criptomoedas para o PayPal só poderá ser transacionado pela própria plataforma. Portanto, só será permitido “converter” os fundos de moeda fiduciária para criptomoedas, e vice-versa. Também é possível pagar aos estabelecimentos afiliados ao PayPal utilizando criptomoedas.

Criptomoedas como meio de pagamento

A medida que o Paypal difundir o uso das criptomoedas como meio de pagamento, será mais fácil para os comerciantes se acostumarem com esse sistema. Agora é a hora de começar a pensar em investir, caso ainda não tenha feito isso.

Se as criptomoedas ganharem espaço como meio de pagamento global, será uma grande mudança no mercado. Deste modo, aumentam as chances que as pessoas “normais” passem a aceitar as criptomoedas.

Se você ainda não conhece o Ether (Ethereum), a equipe da @usecripto elaborou um excelente vídeo. Lá explicam para que serve, e como comprar na prática.

Criptomoeda própria do Paypal?

Fato é que a plataforma têm tamanho, expertise, e tecnologia para lançar sua própria criptomoeda. Eventualmente, é possível que as pessoas deixem de usar moedas tradicionais e passem a usar exclusivamente criptomoedas num futuro próximo, a depender dos movimentos de mercado, como esse do Paypal.

Em resumo, poderia ser este lançamento um movimento inicial para o Paypal lançar sua própria criptomoeda? Sem dúvidas. Porém, é bom frisar que embora essa novidade possa fomentar a adoção em grande escala do Bitcoin, há muito ceticismo do público.

Em relação à intermediação de criptomoedas pelo Paypal, as críticas da comunidade pairam sobretudo na custódia. Os fãs de Bitcoin e Ethereum reclamam da natureza centralizada da carteira Paypal, além da limitação para transferir livremente os criptoativos.

Portanto, o melhor é ter cautela. Para investir e negociar criptomoedas com segurança, liquidez e agilidade, é ideal optar por uma corretora com mais experiência e reconhecimento no mercado.

