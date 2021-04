A capitalização total de mercado das criptomoedas ultrapassou os US $ 2 trilhões (quase R$ 11,3 trilhões) nesta terça-feira, 6, nos dados do CoinGecko. Apesar de haver milhares de criptomoedas, quase 100 dos principais criptoativos já ultrapassam individualmente US$ 1 bilhão (R$ 5,64 bilhões, aproximadamente) em valor de mercado.

“Em retrospecto, era inevitável, mas parece tão surreal em dias como estes”, disse o chefe de estratégia da Coin Shares, Meltem Demirors, em uma postagem no Twitter, na sexta-feira, 2, quando comentava que o mercado de criptografia estava próximo de romper a barreira dos US $ 2 trilhões, o que foi visto nesta terça.

A estimativa do chefe de estratégia se confirma com dados do CoinGecko, que aponta que as 99 principais criptomoedas com maior capitalização de mercado ultrapassam o valor de US $ 1 bilhão.

O Bitcoin lidera de longe e é a única criptomoeda a superar a barreira do US $ 1 trilhão. Com capitalização de mercado estimada em algo próximo do US $ 1.092.097.635.398 (quase US $ 1,1 trilhão ou R$ 6,2 trilhões), a mais antiga e popular criptomoeda é responsável por mais da metade do valor total de capitalização de mercado criptográfico.

Mercado de criptomoedas

Atualmente cotado em US $ 58,4 mil, aproximadamente, o Bitcoin teve uma valorização perto de 24,4% só no último mês, tendo chegado a ultrapassar a barreira dos US $ 61 mil, antes de passar por uma correção.

Em seguida, vem o ether, da blockchain Ethereum, que tem valor de capitalização de mercado estimado em US $ 242.938.324.547 (próximo dos US $ 243 bilhões, e R$ 1.369 trilhões).

Jpa o Binance Coin (US $59.318.332.930), XRP (US $ 44.945.656.538) e Polkadot (US $43.052.484.944) fecham o ranking das cinco criptomoedas com maior valor de capitalização de mercado.

Apesar de o Bitcoin ser responsável por mais da metade do valor de capitalização de todo o mercado das criptomoedas, a valorização das altcoins tem mostrado um avanço maior nos últimos 90 dias, o que leva os analistas a classificarem o momento como uma “temporada de altcoins”, condição estabelecida quando 75% ou mais das 50 primeiras criptomoedas têm valorização maior que a do Bitcoin.

Atualmente, 42 das 50 principais (84%) criptomoedas por capitalização de mercado têm valorização trimestral acima da do Bitcoin, sendo que a maioria tem crescimento acima dos 100%, com pelo menos sete delas alcançando um rendimento superior a 1.000%, contra “apenas” 78,2% do Bitcoin.