Riot Games está fazendo um MMO de League of Legends

MMO é a sigla em inglês para Massive Multiplayer Online, e representa uma modalidade de jogo onde vários jogadores competem e interagem ao mesmo tempo.

Ao contrário dos jogos multijogadores, onde o número de jogadores é limitado, os jogos MMO permitem a interação de milhares de pessoas ao mesmo tempo.

O novo jogo da Riot Games

Embora a produtora não tenha fornecido detalhes, o MMO acontecerá no mundo de Runeterra. Ou seja, o mesmo universo em que League of Legends e outros títulos da Riot Games acontecem.

O vice-presidente da Riot Games que vazou a informação supervisionou a propriedade de League of Legends e Riot Forge. Além disso, trabalhou para a Blizzard como designer de sistemas líder para World of Warcraft de 2008 a 2013, então ele não é um novato na indústria.

Em 2018, o co-fundador da Riot Games, Marc Merrill, perguntou nas redes se a empresa deveria trabalhar em um MMO de League of Legends. No entanto, afirmou depois que isso não aconteceria tão cedo. Desde então, surgiram piadas e rumores infundados, porém agora está tudo confirmado.

Expansão do universo League

O novo MMO não é totalmente surpreendente, já que a Riot tem trabalhado para expandir o universo da League em outros jogos e mídias recentemente.

A Riot lançou um jogo de cartas com o tema da Liga e um jogo de batalhas automático. Em 2021, a empresa planeja lançar uma versão para celulares, além de do jogo principal para consoles, League of Legends: Wild Rift.

Em adição, uma série animada, Arcane, também está programada para 2021. Não obstante, há dois jogos de tabuleiro de League of Legends que aprofundam a tradição. A Riot Gaes parece seguir a mesma fórmula do Universo Cinematográfico Marvel. Na verdade, o estúdio até fez parceria com a Marvel para os quadrinhos da League.

A influência do League of Legends

League of Legends explodiu em cena em 2009 como a ideia inicial de Marc Merrill e Brandon Beck. Salienta-se que perturbou um mercado de esportes eletrônicos que era comandado por dois pesos pesados , como Dota 2 e StarCraft.

Em primeiro lugar, League of Legends é sinônimo de eSports e do gênero MOBA. MOBA é a sigla para Multiplayer Online Battle Arena – ou, Arena de Batalha Online para Multijogadores.

É certo que o MOBA é hoje um dos mais populares gêneros entre os esports devido ao sucesso de títulos como League of Legends e Dota 2.

Apesar de possuir algumas semelhanças, o gênero MOBA não deve ser confundido com o MMO. O que diferencia o MOBA do MMO é que o primeiro tem duração média de 30 min a 1 hora, e o segundo duração indeterminada.

Em seguida, empresas como Valve e Blizzard eram as líderes absolutas do setor. Agora, não há dúvida de que a Riot Games e seus jogos são definitivamente reconhecidos e bem vistos.

League of Legends já é tratado como um novo campeão. Para se ter ideia, um evento único transmitindo o campeonato atraiu 19,8 milhões de espectadores de diversas nacionalidades no ano passado. Enfim, existe um interesse global pelo jogo

O impacto da Riot Games em outros mercados

Fora dos jogos, o fato de um MOBA ter recebido indicações ao Emmy é impressionante por si só. League of Legends foi indicada pelo público, ou seja, pela riqueza de material criativo desenvolvido pela Riot Games em torno de seu produto existente.

Embora seja quase impossível deixar de lado o relatório Global Esports Market Report ao discutir Riot, o legado de League of Legends é uma história diferente. É óbvio que o jogo ajudou a colocar os esportes eletrônicos no mapa para muitos públicos antes da explosão de títulos como Fortnite e PUBG.