Sotheby’s inaugura leilão de NFT com obras de Pak

A lendária casa de leilões Sotheby’s, que fez sua primeira venda por leilão há mais de 270 anos, anunciou, na terça-feira, 6, que vai hospedar sua primeira venda de NFT (tokens não fungíveis).

A casa informa que serão apresentados trabalhos criados por Pak, artista digital anônimo, com a coleção incluindo NFTs na forma de cubos digitais. As vendas serão feitas em unidades de um cubo, cinco cubos, 10, 20, 50, 100, 500 e mil cubos.

Isso significa que se um comprador arrematar um cubo, receberá um NFT. Ao comprar seis cubos, o arremate será de dois NFTs, equivalentes a “A Cube” e “Five Cubes”.

Segundo o anúncio do leilão, a coleção visa “escrutinar nossa compreensão de valor” e colocar aos compradores em potencial a questão: “O que significa valor e de onde ele deriva autoridade?”.

O leilão, lançado em colaboração com o mercado NFT Nifty Gateway, terá início na próxima segunda-feira, 12, e será encerrado dois dias depois, em 14 de abril.

Sotheby’s

Em janeiro deste ano, a Sotheby’s respondeu com “nós estamos intrigados…” a uma postagem de Pak no Twitter, convidando casas de leilões globais a demonstrarem interesse em uma arte.

Após esse contato, era esperado e considerado como uma questão de tempo que a arte de Pak fosse leiloada na Sotheby’s ou na Christie’s, uma das empresas de arte mais importantes do mundo.

Pak

O artista Pak, cuja identidade é desconhecida até hoje, já tem grande fama no mundo da arte digital há pelo menos vinte anos e é o segundo artista mais proeminente no mercado de NFTs, atrás apenas de Beeple, que vendeu uma obra por US $ 70 milhões.

Pak também é o criador da Archillect, uma Inteligência Artificial programada para encontrar e exibir arquivos visuais. Com contas populares no Twitter e no Instagram, a IA vasculha a internet em busca de conteúdo visual e compartilha em suas redes sociais.