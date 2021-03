Tether bate novo recorde em capitalização, com US$ 40 millhões

À medida que o interesse por moedas digitais cresce, o Tether (USDT), stablecoin líder do mercado, atingiu novo marco ao ultrapassar os US $ 40 bilhões (R$ 224 bilhões) em capitalização de mercado, na quarta-feira, 24.

Stablecoins são criptomoedas emitidas por empresas que têm seu preço lastreado em ativos ou moedas nacionais como o dólar. Por isso não estão sujeitas à volatilidade do mercado de criptoativos. O USDT, por exemplo, é lastreado no dólar americano e para cada USDT criado a Tether garante que há um dólar armazenado em instituições financeiras.

No caso das stablecoins, em seu ponto mais alto na quarta a capitalização de mercado da Tether atingiu US $ 40,1 bilhões, de acordo com CoinGecko, tornando-se o quarto maior ativo digital, atrás apenas do Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Binance Coin (BNB).

O crescimento da capitalização de mercado da Tether representa dez vezes nos últimos 12 meses, refletindo uma valorização notável no mercado de criptomoedas, cujo total ultrapassou US $ 1 trilhão em janeiro deste ano pela primeira vez, antes de atingir US $ 1,8 trilhão, no início de março.

Criptomoedas crescem em valorização

Em termos de classificações em stablecoin, o Tether é quatro vezes maior do que o USD Coin (USDC), que tem uma capitalização de mercado de cerca de US $ 10 bilhões. O domínio do Tether está atualmente em torno de 67%, de acordo com Messari.

O USDT é considerado um termômetro porque seu suprimento reflete a demanda do mercado por criptomoedas e é a moeda de cotação para criptomoedas em várias exchanges importantes, incluindo Bitfinex, que tem um dos mercados BTC mais líquidos do mundo.

Apesar disso, a stablecoin atrelada ao dólar foi alvo de muitas críticas e desconfianças no passado, sob alegações de que está apenas vagamente atrelada à moeda americana. Também foi alvo de escrutínio por causa da relação não muito clara com a Bitfinex, que já chegou a ser acusada pelo Procurador-Geral de Nova York de usar os fundos da establecoin para cobrir US$ 850 milhões em fundos desde 2018.

No mês passado, Tether e Bitfinex fizeram um acordo com o Gabinete do Procurador Geral e foram obrigadas a pagar US $ 18,5 milhões, além de concordar em relatar suas reservas a cada trimestre durante os próximos dois anos.